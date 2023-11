A- A+

GPL - PE Gabinete Português de Leitura, no Recife, celebra 173 anos de fundação Festa conta com inauguração da placa em comemoração aos 100 anos da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, realizada ano passado

Instituição cultural sem fins lucrativos, o Gabinete Português de Leitura de Pernambuco (GPL-PE), situado no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife, está em festa pelos seus 173 anos de fundação nesta sexta-feira (3).

A celebração conta com a inauguração de uma placa em comemoração aos 100 anos da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, um presente da Marinha e Força Aérea do Brasil e de Portugal.

Sem subsídios oficiais, o espaço se mantém economicamente graças a doações de beneméritos do passado e das cotas pagas pelos sócios.

Sua biblioteca, considerada uma das mais importantes do Recife, atualmente possui um acervo de referência com cerca de 60 mil livros das áreas de literatura, história e assuntos gerais, onde encontram-se obras raras dos séculos 17, 18, 19 e também do século 20, além das contemporâneas.

À Folha, o presidente Celso Stamford Gaspar define o espaço aniversariante como um local que defende, investe e propaga a cultura.

Ele também revela esforços no sentido de expandir o acesso, citando a presença de turistas e a rotatividade de passeios de turmas de estudantes de escolas públicas de Pernambuco.

“Essa é uma casa cultural, que defende e investe, além de propagar a cultura. Temos trabalhado em prol do dinamismo, para melhorar o acesso de turistas e das escolas públicas. Temos peças históricas importantes, como o cabeçote da aeronave que fez a primeira travessia do Atlântico Sul e vários outros objetos importantes no acervo, que seriam importantes que a sociedade conhecesse, não apenas soubesse que existem”, diz.

Mais sobre a fundação do GPL em Pernambuco

Em meados do século 19, havia em Pernambuco um grande número de portugueses que não possuíam um local adequado para reuniões e encontros onde pudessem também cultuar a pátria e comemorar datas importantes para o seu país.

O comendador Miguel José Alves foi o primeiro a pensar na possibilidade de fundar um Gabinete Português de Leitura.

Criado em 1850, Gabinete Português de Leitura de Pernambuco funciona na rua do Imperador Dom Pedro II | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Coube, no entanto, ao médico cirurgião e jornalista João Vicente Martins a honra de fundar o Gabinete Português de Leitura de Pernambuco em novembro de 1850, durante uma sessão solene no Teatro Apolo, constituindo assim a primeira diretoria e reunindo os primeiros associados.

Em 15 de agosto do ano seguinte, ele viabilizou a instalação da primeira sede da instituição em uma sala em um prédio na rua da cadeia velha, atual Marquês de Olinda, no Bairro do Recife.

Em 1852 mudou-se para uma rua dividida em três partes, com extensão até a Praça 17, onde existia o Colégio dos Jesuítas. Só em 1909, deu início ao projeto assinado pelo arquiteto Rodolpho Lima, aprovado em 27 de fevereiro de 1910. Concluído em 1921, o GPL-PE foi instalado na sede atual.

Parte da fachada do Gabinete Português de Leitura | Foto: Henrique Araújo/Divulgação

Abaixo, confira nomes que compõem a diretoria do GPL-PE

Celso Stamford Gaspar | Presidente

Alexandre Sousa Reis de Melo | Vice-presidente

Alessandro Rodrigues | Diretor-secretário

Alberto Ferreira da Costa Júnior | Vice-diretor Secretário

Bento Romeira Filho | Diretor-tesoureiro

Patrícia Tavares Romeira | Vice-diretora tesoureiro

Maria Lencastre | Diretora Cultural

George Félix Cabral | Vice-diretor Cultural

Karla Maria Barbosa Pinto da Costa | Diretora Social

Maria Carolina Valente | Vice-diretora Social

André Ferreira da Costa | Vice-diretor de Patrimônio

Bento Romeira | Diretor de Patrimônio

João Jorge Barbosa Marinho | 2º vice-diretor de Patrimônio

Gabriela Valente | Diretora de Comunicação

Adriana Souza Reis de Melo | Vice-diretora de Comunicação

Vera Lúcia de Oliveira Silva | Diretora Institucional

Célia Stamford Gaspar Amaral | Vice-diretora Institucional

