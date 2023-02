A- A+

CARNAVAL 2023 Gaby Amarantos e Nega do Babado estrelam campanha de combate à violência contra a mulher no Carnaval Gravação do videoclipe acontece no Bairro do Recife

Gabi Amarantos e Nega do Babado estrelam a campanha deste ano da Prefeitura do Recife em combate à violência contra a mulher no Carnaval. Na manhã desta sexta-feira (10), as cantoras iniciaram a gravação do videoclipe da ação no Bairro do Recife, próximo à Praça do Arsenal.

Na noite da última quinta-feira (9), as artistas gravaram, em estúdio do Recife, a música que embala o vídeo. A letra é uma composição das suas, que também participaram da concepção do clipe.

O material audiovisual deve ser veiculado em emissoras de TV e redes sociais no início da próxima semana. Ele acompanha a sexta edição do “Pequeno Manual Prático de Como Não Ser um Babaca no Carnaval”, lançado pela Secretaria Municipal da Mulher com orientações contra o assédio durante os dias de folia.



Gaby e Nega do Babado filmaram ao lado de passistas, bailarinas, atrizes e outras mulheres, todas fantasiadas como típicas foliãs do carnaval pernambucano. A equipe envolvida na produção, que conta com mais de 100 pessoas, é majoritariamente feminina.

