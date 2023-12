GAC-PE precisa de doações de brinquedos para realizar festa de Natal; saiba como ajudar

A- A+

A tradicional festa de Natal do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE) está precisando de doações de brinquedos. O evento acontece no dia 21 de dezembro, na na quadra esportiva da ESEF (Ensino Superior de Educação Física), na Universidade de Pernambuco (UPE), em Santo Amaro, no Recife, e espera receber mais de 100 pacientes que virão da Região Metropolitana do Recife e de outras cidades do interior do Estado.

De acordo com a presidente do GAC-PE, até o momento, foram doados pouco mais de 50 briquedos, o que é insuficiente para atender todos os pacientes assistidos. “Já recebemos mais de 100 cartas de pacientes, pedindo presentes para o Papai Noel e para atender a todos os pedidos, contamos sempre com a ajuda dos nossos doadores. Até o momento, recebemos apenas 54 doações de brinquedos”, revela.

Como ajudar?

São aceitos brinquedos novos e usados (desde que estejam em bom estado de conservação). As doações podem ser entregues da Sede do GAC-PE, no 7º andar do Centro de Oncologia Pediátrica, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), em Santo Amaro, no Recife, até o dia 20 de dezembro.

Também é possível ajudar (doando qualquer valor) pela chave pix: (81) 9 9962-0199. Para mais informações: 81 99975-5118.

Veja também

china Chineses recorrem à inteligência artificial para ressuscitar entes queridos como "bots fantasmas"