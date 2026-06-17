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Cabo de Santo Agostinho Gaibu: italiano procurado pela Interpol por explorar mulher é preso; foragido trabalhava em quitanda Italiano, de 61 anos, era procurado pelas autoridades italianas por ter submetido à exploração sexual uma mulher que conheceu nas redes sociais em 2016

Um italiano de 61 anos procurado pela Interpol, condenado pelos crimes de estupro, exploração e violência contra mulher, foi preso em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.



Segundo a Polícia Federal (PF), que realizou a prisão na manhã desta quarta-feira (17), o foragido morava na região praiana e trabalhava em uma quitanda de frutas da localidade.



O italiano era procurado pelas autoridades italianas por supostamente ter submetido à exploração sexual uma mulher que conheceu nas redes sociais em 2016.

"De acordo com os registros, ele teria utilizado pressões psicológicas e força física para submetê-la à exploração sexual. Constam relatos da reiteração de graves agressões sexuais contra ela, como estupro e lesões corporais, ocorridas entre abril e maio de 2017", afirmou a PF.

Em seu país de origem, o homem foi condenado a 4 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de estupro, exploração da prostituição e violência privada contra mulher, e teve o mandado de prisão em aberto incluído na Difusão Vermelha da Interpol.

O mandado de prisão da justiça italiana foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal na segunda-feira (15), que expediu um mandado de prisão preventiva para fins de extradição.



A prisão foi cumprida por uma equipe policial do Núcleo de Cooperação Internacional da PF em Pernambuco. Agora, o italiano se encontra sob custódia, recolhido em um presídio do estado.



"O Núcleo de Cooperação Internacional da Policia Federal em Pernambuco aguarda eventual decisão de extradição pelas autoridades responsáveis, visando a realização da entrega do preso à Justiça italiana", ressaltou a PF.

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