VATICANO Gaivotas pousam na chaminé da Capela Sistina e roubam a cena durante transmissão do conclave Em 2013, antes da eleição do Papa Francisco, uma gaivota também se destacou nas proximidades da chaminé, despertando curiosidade e até mesmo interpretações simbólicas entre os fiéis e espectadores

Durante o segundo dia de votação para a escolha do novo Papa, todas as atenções voltadas à chaminé da Capela Sistina foram momentaneamente desviadas para gaivota-de-patas-amarelas, que pousou no telhado do Vaticano, enquanto milhares de fiéis se reúnem na Praça de São Pedro, na expectativa pela fumaça que indicaria o fim da votação.

Da espécie Larus michahellis, animal interagiu com a chaminé do conclave, atraindo a atenção dos telespectadores e gerando uma onda de comentários nas redes sociais. Brancas e acinzentadas, essas aves urbanas não estavam ali por acaso. Segundo especialistas, elas têm se adaptado muito bem aos centros urbanos, onde encontram comida com facilidade, locais seguros para ninhos e pouca presença de predadores.





Essa não é a primeira vez que uma gaivota se torna personagem secundária na escolha de um novo Papa. Em 2013, antes da eleição do Papa Francisco, uma gaivota também se destacou nas proximidades da chaminé, despertando curiosidade e até mesmo interpretações simbólicas entre os fiéis e espectadores.

.@_VaticanSeagull has made his glorious return. (Although given seagulls' lifespan, it's likely not the same one.) pic.twitter.com/bqgAG8b3wC — Fr Matthew P. Schneider, LC (@FrMatthewLC) May 7, 2025

Na manhã da atual votação, por volta das 09h30, elas voltaram ao seu posto de observação, acompanhando de perto mais um momento histórico para a Igreja Católica.

