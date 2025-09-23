A- A+

Julgamento Gajop acompanha julgamento da chacina do Curió. no Cear Ao todo, seis réus foram condenados

O Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (GAJOP) esteve no julgamento do caso da chacina do Curió, representando o Conselho Nacional de Direitos Humanos.

“Este é um caso muito importante para a agenda de enfrentamento à letalidade policial e da reparação por parte do estado às famílias das vítimas. Estamos aqui, como observadores externos, para reafirmar a necessidade da aplicação da lei e da efetivação dos direitos humanos”, avaliou a coordenadora-executiva do Gajop, Edna Jatobá, representando também a plataforma Dhesca.

Ao todo, seis réus foram condenados. Um faleceu, outros 21 foram absolvidos e três conseguiram ter o caso desmembrado para a vara de auditoria militar.

Os quatro primeiros réus a serem julgados receberam penas que, somadas, deram 275 anos e 11 meses de prisão para cada. Em setembro de 2023, outros dois réus foram condenados.

Entenda o caso

A chacina aconteceu em dezembro de 2015, no bairro Curió, na periferia de Fortaleza. As investigações concluíram que um grupo de policiais militares agiu em conjunto para matar 11 pessoas, incluindo adolescentes e adultos.

Os policiais teriam agido em vingança pela morte de um colega, que havia sido vítima de latrocínio no dia anterior. No entanto, as vítimas da chacina foram executadas de forma aleatória e não tinham qualquer relação com a morte do policial.

Após o fim das investigações, o Ministério Público do Ceará denunciou 45 policiais militares. Desses, 44 se tornaram réus. Os julgamentos começaram em junho de 2023 e o caso se tornou o maior envolvendo agentes de segurança pública naquele ano.

