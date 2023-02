A- A+

História Galeria no Bairro do Recife tem exposição sobre papangus, com oficinas de máscaras e xilogravura Oficinas serão realizadas neste fim de semana

Máscaras, xilogravuras, quadros, camisas e bonecos compõem a mostra “Uma Viagem na História dos Papangus”, na Galeria 180Arts, no Bairro do Recife. Gratuita, a exposição reúne obras de mais de 20 artistas do Interior de Pernambuco, trazendo a história dessa fantasia típica do município de Bezerros, no Agresstede Pernambuco.



O evento, que é organizado pela Prefeitura de Bezerros e vai até o próximo dia 28, também oferece oficinas de máscara e xilogravura neste fim de semana. Tanto no sábado (11) quanto no domingo (12), há oficinas das 10h às 11h30 e das 14h às 15h30. Os interessados devem fazer inscrição e pagar uma taxa no ato da reserva - o acesso é a partir de R$ 40.



Ainda no domingo (12), a partir das 16h, a escritora Tita Brayner faz leitura para criançada do livro dela "O Reino Encantado de Cascudo”.

Mostra

A exposição é dividida em seis etapas, cada uma contando a evolução dos Papangus de Bezerros ao longo dos anos. Durante o trajeto, o visitante pode se vestir com uma roupa de papangu e tirar foto, como protagonista da capa do jornal. Na última etapa, é exibido o documentário “Uma Viagem na História dos Papangus”,do cinegrafista Ismar Santos.



A exposição tem identidade visual do designer gráfico bezerrense Eduardo Lemos e curadoria de Sueli Silva, Robeval Lima e Vamberto Carvalho.

Serviço:

“Uma Viagem na História dos Papangus”

Onde: Galeria 180Arts, rua da Guia, 207, Bairro do Recife

Horário: domingo a sexta-feira, das 10h às 18h. No sábado (11), haverá oficinas.

Entrada: exposição (gratuita) - oficinas (a partir de R$ 40)

Quando: até 28 de fevereiro.

