Galeria promove leilão para arrecadar fundos destinados ao Movimento Pró-Criança; saiba como ajudar

Com o objetivo de arrecadar recursos para fortalecer as ações sociais do Movimento Pró-Criança, a Galeria Garrido irá realizar, na próxima terça-feira (6), a partir das 20h30, seu terceiro leilão beneficente. O evento será virtual e contará com cerca de 30 obras assinadas por artistas renomados.

Para participar, os interessados devem acessar o link disponível na biografia do Instagram do Movimento (@procrianca) ou do perfil @territoriosdaarte. O leilão será conduzido pelo WhatsApp.

Ação solidária

O valor arrecadado será destinado às atividades desenvolvidas pelo Movimento Pró-Criança, organização sem fins lucrativos fundada em 1993 pela Arquidiocese de Olinda e Recife.

Com atuação na Região Metropolitana do Recife, nas unidades dos Coelhos e de Piedade, a entidade oferece reforço escolar, apoio psicossocial e oportunidades educativas em áreas como artes, tecnologia, esportes e qualificação profissional, com foco na empregabilidade.

Ao longo de mais de três décadas, a instituição já atendeu cerca de 50 mil crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para sua formação cidadã e inserção no mercado de trabalho.

Serviço



Terceiro Leilão online da Galeria Garrido em prol do Movimento Pró-Criança

Quando: Terça-feira, 6 de maio de 2025

Horário: 20h30

Onde: Online, via WhatsApp (acesso pelo link na bio dos perfis @procrianca e @territoriosdaarte no Instagram).

