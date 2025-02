A- A+

Galo da Madrugada Galo Cidadão Ecológico do Carnaval do Recife será erguido na quarta-feira (26) A montagem na Ponte Duarte Coelho se iniciou neste sábado (22)

Um galo gigante já pode ser avistado, ainda deitado, na ponte Duarte Coelho.

Sua estruturação no ponto de destaque do Recife se iniciou neste sábado (22), mas, por conta de todo o processo de pré-montagem, o Galo da Madrugada já está com ares de prontidão.

A proposta do desfile deste ano é um galo sustentável, por isso o nome da estrutura para o galo de 2025 é: Galo Cidadão Ecológico do Carnaval.

Foram usadas peças confeccionadas de garrafas pet, pneus, lonas de outdoor, lonas de cortina, canos PVC e muitos outros equipamentos sustentáveis.

O gigante será erguido na quarta-feira (26), às 20 horas.

Confira imagens do galo:



Montagem do Galo da Madrugada 2025 na Ponte Duarte Coelho, Detalhes do tema desse ano . - Foto; Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

