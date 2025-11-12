A- A+

Carnaval 2026 Galo da Madrugada 2026: camisa traz elementos do carnaval do Recife em mensagem de preservação Sendo coerente com a mensagem que deseja passar à sociedade, a agremiação evidenciou que irá compensar 100% do carbono emitido na produção da peça

Apresentada na manhã desta quarta-feira (12), a camisa oficial do Galo da Madrugada 2026 traz a mensagem de preservação do meio ambiente e sustentabilidade do tema deste ano "Frevo no Planeta Galo" estampada entre as cores e elementos do Carnaval do Recife, além da estrela da festa, o Galo da Madrugada, em destaque no centro.

"É um carnaval no qual queremos unir folia com preservação do planeta, chamando a todos para que, também, unam-se a nós nessa causa. Reciclar, reaproveitar, preservar nossa fauna e flora, plantar mais árvores, gerar e utilizar energia limpa, tudo isso é importante para cuidar do mundo em que vivemos e claro que não poderíamos deixar de transmitir essa mensagem, também, na tradicional camisa do Galo", destaca Rômulo Meneses, presidente do bloco.

A estampa, com predominância de tons azuis, foi inspirada na identidade visual do tema deste ano do Galo, que, por sua vez, teve origem a partir de peças confeccionadas pelo artista plástico André Menezes a partir de resíduos sólidos.

"O trabalho envolveu um processo bem bacana de criação coletiva, no qual, primeiro, confeccionamos esculturas de todos os personagens que idealizamos para representar o tema, para, depois, serem transformados pelo profissional de designer em artes digitais que deram vida tanto ao logotipo do tema quanto à própria arte da camisa", detalha André.

Frevo no Planeta Galo

"Um Galo com suas asas abertas, "abraçando o planeta" como sinal de cuidado, é o destaque na estampa, acompanhado de outros personagens criados pelo artista plástico como o "homem-peixe" e o "homem-pássaro-Sol", todos em alusão à biodiversidade e as riquezas naturais. "Sem esquecer, claro, do nosso frevo, representado pela sombrinha, também presente na arte", completa Menezes.

Na criação, o artista faz referência, ainda, ao manguebeat - movimento que tambem trouxe consigo uma mensagem de preservação ambiental -, através do personagem "homem-peixe-caranguejo", com óculos e chapéu que lembram o saudoso artista pernambucano Chico Science.



Rafael Guimarães, designer responsável por "transportar" as esculturas de André para a estampa da camisa oficial do Galo, conta que a inspiração para colocar as águas como plano de fundo da estampa surgiu a partir da sua memória de infância com bloco:

"Nascido e criado no Bairro de São José, procurei deixar visível na camisa algo que sempre escutei desde criança: o Galo, hoje, foi um mar de gente'. Foi com base nessa memória que procurei traduzir, na arte, as ondas e as cores que representam esse 'oceano' que é tão nosso", explicou. A estampa foi inspirada na identidade visual do tema e teve origem a partir de peças confeccionadas pelo artista plástico André Menezes. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Compensação de carbono

Sendo coerente com a mensagem que deseja passar à sociedade, a agremiação evidenciou que, em adição as ações de compensação da emissão de carbono que o bloco já tem adotado nos últimos camavais, irá compensar 100% do carbono emitido na produção da peça.

Vinicius Hernandes, especialista em créditos de carbono, explica como ocorre essa compensação:

"Fizemos um cálculo levando em consideração o tipo de tecido e de impressão, no caso, poliéster e sublimação (respectivamente) e incluímos, ainda, o processo de costura, acabamento e embalagem, para chegarmos ao nível estimado de CO2 gerado e, com isso, garantirmos a compensação de

100% dele". Pelo quarto ano consecutivo, parte do valor das vendas da peça será destinado aos trabalhos assistenciais do GAC-PE. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Solidariedade

Além disso, pelo quarto ano consecutivo, parte do valor das vendas da peça será destinado aos trabalhos assistenciais do GAC-PE.

"É uma alegria enorme para o GAC-PE celebrar o quarto ano dessa parceria com o Galo da Madrugada. Mais que uma simples colaboração, é uma união de propósitos. O maior bloco carnavalesco do mundo somando forças conosco na luta contra o câncer infantojuvenil", celebra Vera Morais, médica oncologista pediatra e presidente do Grupo.

A oncologista infantil explica que a doação deverá contribuir, diretamente, para para o diagnóstico precoce do câncer infantil e para as ações realizadas pela instituição que visam ao bem-estar e maior conforto e acolhimento aos pacientes e acompanhantes.



"Isso representa o que há de mais bonito no carnaval de Pemambuco: solidariedade, alegria e compromisso com a vida. Quem vestir a camisa do Galo, também estará abraçando essa causa tão importante", finaliza a médica.

A camisa oficial do Galo da Madrugada 2026 já está à venda na sede da agremiação e também nas lojas Narciso Enxovais, ao valor de R$ 50. A peça está disponível nos tamanhos PP, P, M, G, GG, XG, XGG, XXGG e, ainda, nas versões infantil de 8 e 12 anos.





