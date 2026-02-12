Qui, 12 de Fevereiro

Carnaval 2026

Galo da Madrugada 2026 divulga ordem dos trios elétricos; confira

Nomes como Gustavo Travassos, André Rio, Elba Ramalho, Nena Queiroga e Raphaela Santos, comandarão trios durante a festa

Elba, Almir Rouche e Raphaela Santos estão confirmadosElba, Almir Rouche e Raphaela Santos estão confirmados - Foto: Arthur Motta/Arquivo Folha de Pernambuco; Luigi Marchi/Divulgação; Arthur de Souza/Arquivo Folha de Pernambuco

O tradicional desfile do Galo da Madrugada acontece neste sábado (14), na área central do Recife.

Nomes como Gustavo Travassos, André Rio, Elba Ramalho, Nena Queiroga e Raphaela Santos, comandarão trios durante a festa.

Também estão confirmados Spok, Nonô Germano, Romero Ferro, Asas da América e Geraldinho Lins.

Segundo a organização do evento, antes anunciado, o cantor e compositor Marron Brasileiro não estará mais no desfile. No lugar dele se apresentará a cantora Clara Sobral.

Confira as atrações dos trios elétricos no Galo da Madrugada 2026, por ondem de desfile:

Confira o percurso do Galo da Madrugada 2026:

