Carnaval 2026 Galo da Madrugada 2026 divulga ordem dos trios elétricos; confira Nomes como Gustavo Travassos, André Rio, Elba Ramalho, Nena Queiroga e Raphaela Santos, comandarão trios durante a festa

O tradicional desfile do Galo da Madrugada acontece neste sábado (14), na área central do Recife.



Nomes como Gustavo Travassos, André Rio, Elba Ramalho, Nena Queiroga e Raphaela Santos, comandarão trios durante a festa.



Também estão confirmados Spok, Nonô Germano, Romero Ferro, Asas da América e Geraldinho Lins.

Segundo a organização do evento, antes anunciado, o cantor e compositor Marron Brasileiro não estará mais no desfile. No lugar dele se apresentará a cantora Clara Sobral.



Confira as atrações dos trios elétricos no Galo da Madrugada 2026, por ondem de desfile:

Orquestra Metais / convidados: Ed Carlos, Irah Caldeira e Tiago Asfora (Trio da Acessibilidade - acompanha a ala de PCD’s)

Gustavo Travassos / convidados: Juba Valença, Luizinho de Serra, Laís Senna, Don Tronxo e Cassius Cavalcanti

Raphaela Santos / convidada: Lari Lauany

André Rio / convidados: Carla Rio, Mônica Ferraz, Uana, Liv Moraes e Ciel Santos

Nena Queiroga

Elba Ramalho

Almir Rouche / Rômulo Santaray

Spok / convidada: Priscila Senna

Asas da América

Orquestra Popular do Recife, Almério e Flaira Ferro / convidado: Chico César

Clara Sobral

Geraldinho Lins

Quinteto Violado / convidados: Marina Mar, Bia Medeiros, Tyson Jr e Gutto Pimenta

Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

Nonô Germano / convidados: Dinah Santos, Poli, Clau Malu e Edu Alves

Gerlane Lops / convidado: Rafa Grun

Michelle Melo / convidado: MC Dread, Banda Kitara, George Gigi, Vitória Kelly, Bianka Nicole e Karla do Barui

Bia Villa-Chan / convidados: Marquinhos Maraial e Rubens Mendes

Romero Ferro

Silvana Salazar

Banda Som da Terra / convidada: Karla Karolla

Banda Inove

Banda Kid Camaleão / convidado: Victor Camarote

Fabiana Pimentinha / convidados: Marlene Andrade, Gaby Lapenda, Maria Fulô e Rafael Lua

Cinthia Barros e Loirão / convidado: Anderson Ribeiro

Banda Tentação e Noara Marques / convidado: Serginho Alves

Banda Pinguim

Telmo Santiago e Gui Menezes

Maestro Lúcio Azevedo / convidados: Felipe Arruda e Danny Feitosa

Nego Thor / convidados: Jefferson Rouche e Luiza Pérola.

Confira o percurso do Galo da Madrugada 2026:

Travessa do Forte

Forte das Cinco Pontas

Rua Imperial (sentido Praça Sérgio Loreto)

Avenida Dantas Barreto (esquina com Praça Sérgio Loreto)

Praça Sérgio Loreto (sentido Avenida Sul)

Avenida Sul (sentido Afogados)

Rua Saturnino de Brito (dobrando à direita para retornar pela Rua Imperial)

Rua Imperial (voltando para a Praça Sérgio Loreto)

Praça Sérgio Loreto (sentido sede do Galo)

Rua do Muniz (sentido Avenida Dantas Barreto)

Avenida Dantas Barreto (sentido Praça da Independência)

Praça da Independência

Avenida Guararapes (sentido Ponte Duarte Coelho)

Rua do Sol (sentido Praça da República)

Praça da República e Rua do Imperador (Dispersão)

