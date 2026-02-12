Carnaval 2026
Galo da Madrugada 2026 divulga ordem dos trios elétricos; confira
Nomes como Gustavo Travassos, André Rio, Elba Ramalho, Nena Queiroga e Raphaela Santos, comandarão trios durante a festa
Elba, Almir Rouche e Raphaela Santos estão confirmados - Foto: Arthur Motta/Arquivo Folha de Pernambuco; Luigi Marchi/Divulgação; Arthur de Souza/Arquivo Folha de Pernambuco
O tradicional desfile do Galo da Madrugada acontece neste sábado (14), na área central do Recife.
Também estão confirmados Spok, Nonô Germano, Romero Ferro, Asas da América e Geraldinho Lins.
Segundo a organização do evento, antes anunciado, o cantor e compositor Marron Brasileiro não estará mais no desfile. No lugar dele se apresentará a cantora Clara Sobral.
Confira as atrações dos trios elétricos no Galo da Madrugada 2026, por ondem de desfile:
- Orquestra Metais / convidados: Ed Carlos, Irah Caldeira e Tiago Asfora (Trio da Acessibilidade - acompanha a ala de PCD’s)
- Gustavo Travassos / convidados: Juba Valença, Luizinho de Serra, Laís Senna, Don Tronxo e Cassius Cavalcanti
- Raphaela Santos / convidada: Lari Lauany
- André Rio / convidados: Carla Rio, Mônica Ferraz, Uana, Liv Moraes e Ciel Santos
- Nena Queiroga
- Elba Ramalho
- Almir Rouche / Rômulo Santaray
- Spok / convidada: Priscila Senna
- Asas da América
- Orquestra Popular do Recife, Almério e Flaira Ferro / convidado: Chico César
- Clara Sobral
- Geraldinho Lins
- Quinteto Violado / convidados: Marina Mar, Bia Medeiros, Tyson Jr e Gutto Pimenta
- Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério
- Nonô Germano / convidados: Dinah Santos, Poli, Clau Malu e Edu Alves
- Gerlane Lops / convidado: Rafa Grun
- Michelle Melo / convidado: MC Dread, Banda Kitara, George Gigi, Vitória Kelly, Bianka Nicole e Karla do Barui
- Bia Villa-Chan / convidados: Marquinhos Maraial e Rubens Mendes
- Romero Ferro
- Silvana Salazar
- Banda Som da Terra / convidada: Karla Karolla
- Banda Inove
- Banda Kid Camaleão / convidado: Victor Camarote
- Fabiana Pimentinha / convidados: Marlene Andrade, Gaby Lapenda, Maria Fulô e Rafael Lua
- Cinthia Barros e Loirão / convidado: Anderson Ribeiro
- Banda Tentação e Noara Marques / convidado: Serginho Alves
- Banda Pinguim
- Telmo Santiago e Gui Menezes
- Maestro Lúcio Azevedo / convidados: Felipe Arruda e Danny Feitosa
- Nego Thor / convidados: Jefferson Rouche e Luiza Pérola.
Confira o percurso do Galo da Madrugada 2026:
- Travessa do Forte
- Forte das Cinco Pontas
- Rua Imperial (sentido Praça Sérgio Loreto)
- Avenida Dantas Barreto (esquina com Praça Sérgio Loreto)
- Praça Sérgio Loreto (sentido Avenida Sul)
- Avenida Sul (sentido Afogados)
- Rua Saturnino de Brito (dobrando à direita para retornar pela Rua Imperial)
- Rua Imperial (voltando para a Praça Sérgio Loreto)
- Praça Sérgio Loreto (sentido sede do Galo)
- Rua do Muniz (sentido Avenida Dantas Barreto)
- Avenida Dantas Barreto (sentido Praça da Independência)
- Praça da Independência
- Avenida Guararapes (sentido Ponte Duarte Coelho)
- Rua do Sol (sentido Praça da República)
- Praça da República e Rua do Imperador (Dispersão)