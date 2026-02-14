CARNAVAL
Galo da Madrugada anuncia data do desfile em 2027
Este ano, a festa encerrou por volta das 18h
No ano que vem, o Galo da Madrugada deve acontecer no começo de fevereiro - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
Como de costume, a passagem do último trio do Galo da Madrugada anunciou a data do próximo desfile. Neste sábado (14), a alegoria revelou que em 2027, o bloco deve acontece no dia 6 de fevereiro.
Este ano, a festa encerrou por volta das 18h, após cerca de 9 horas de muita folia. De acordo com a organização, mais de 2,5 milhões de foliões participaram do evento.