Galo da Madrugada apresenta carros alegóricos em desfile neste domingo (22); confira fotos

Após dois anos longe das ruas, por causa da pandemia de Covid-19, o Galo da Madrugada preparou uma surpresa para os recifenses na manhã deste domingo (22).

O maior bloco de rua do mundo movimenta a avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, com uma ação inédita: três dos carros alegóricos que vão marcar presença no Sábado de Zé Pereira, dia 18 de fevereiro, desfilam na via.

A concentração será no Parque Dona Lindu, a partir das 12h. Os carros seguem até o Segundo Jardim em desfile que deve reunir muitos foliões, que poderão conferir toda a beleza das alegorias ‘Clarins’, conhecido como Anunciação; o ‘Abre alas’, com o Galo da Madrugada; e o carro ‘Bonde’.

