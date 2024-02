Galo da Madrugada atrai 2,5 milhões de foliões, afirma organização do blobo

A- A+

O Galo da Madrugada arrastou uma multidão pela região central do Recife, neste sábado (10). De acordo com a organização do bloco, mais 2,5 milhões de foliões compareceram ao seu 45º desfile.

Com um percurso de quase sete quilômetros, o desfile teve início às 9h e chega ao fim às 17h. O público acompanhou 30 trios elétricos, comandados por nomes como Elba Ramalho, Maestro Forró, Almir Rouche e Otto, que receberam como convidados Juliette, Gaby Amarantos, Vanessa da Mata e outros artistas.



Em 2024, o bloco prestou homenagem ao cantor e compositor recifense Reginaldo Rossi, levando para as ruas o tema "Reginaldo Rossi no Reinado do Frevo". O Rei do Brega foi reverenciado nos carros alegóricos, que trouxeram referências aos seus maiores sucessos.

