A- A+

MELHOR CARNAVAL Galo da Madrugada: no camarote, artistas confessam paixão pela folia pernambucana Espaço reservado está repleto de nomes nacionais

Muita agitação, irreverência e frevo no pé. Desta forma está o Camarote Oficial do Galo da Madrugada, no bairro de São José, centro do Recife, neste sábado de Zé Pereira (1º).

Quem passa por lá pode assistir aos shows de pelo menos 100 cantores. São 30 trios elétricos e seis carros alegóricos que desfilam em um percurso de 6,5 quilômetros, atravessando seis bairros da área central. É o Galo da Madrugada com o tema “Pernambuco: Do Galo ao Bacalhau, Viva o Carnaval!”.

Uma das atrações do bloco é o cantor paranaense Michel Teló, que vem a Pernambuco aproveitar o Carnaval pela segunda vez e expressa a paixão pela folia local.

O cantor Michel Teló | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Isso aqui é maravilhoso. Não dá para explicar muito. A energia é incrível e a vibração é boa demais. Eu estou muito feliz em poder voltar. Está sendo muito especial para mim. Só tenho que agradecer a turma por esse Carnaval tão diverso, feliz, com mistura de ritmos. Aqui é a terra do frevo”, confessou.

O ator e cantor Tiago Abravanel também deu um "pulinho" em Pernambuco para curtir os festejos. É a primeira vez dele aqui. O neto do apresentador Sílvio Santos ficou maravilhado com o que viu.

Tiago Abravanel é neto do apresentador Sílvio Santos | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Não tem como definir, porque é tanta coisa e é tão gostoso. Aliás, se eu pudesse definir o Carnaval de Pernambuco é com a palavra alegria. Desde a hora que eu cheguei do aeroporto, fui muito bem recebido com muito carinho, musicalidade e cultura. Eu estou impressionado e quero voltar sempre. Eu vou dançar muito. Não sem nem de que horas vou dormir”, frisou o artista.

Nome conhecido da cena brasileira, a cantora paraense Gaby Amarantos também foi atração no Galo da Madrugada. A intérprete de ‘Ex Mai Love’ é apaixonada por Pernambuco.

A paraense Gaby Amarantos | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernmbuco

“Eu estou aqui todos os anos e hoje não poderia ser diferente. Eu tive que vir bater meu ponto para o meu ano ser abençoado. Aqui sou tratada como uma rainha, nessa terra que eu tanto amo, que tem uma cultura incrível. É impressionante como só melhora, todo ano vem mais gente, mais inclusão, mais alegria. Eu estou muito feliz em estar aqui”, relatou a artista.

Também pela primeira vez no Galo, a influenciadora digital paraibana GKay conversou com a Folha de Pernambuco. Cheia de brilho, ela criou bastante expectativa pela folia.

É a primeira vez de GKay no Galo da Madrugada | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Todas as minhas expectativas foram surpreendidas. Foi além do que eu imaginei. Estou muito feliz por estar aqui. O Carnaval do Recife é a coisa mais linda, desde a cultura, a decoração. É tudo muito maravilhoso. O Galo está a coisa mais linda”, reconheceu ela.

Fantasiado de caboclinho, o apresentador e ator David Brazil cancelou agendas no Rio de Janeiro para estar em Pernambuco neste sábado (1º). É a quarta vez que ele vem ao Estado.

O ator e apresentador David Brazil | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Ao ser informado do tema, o pernambucano Valério Araújo fez essa roupa maravilhosa para mim, como uma homenagem à cultura do maracatu. Está fazendo um calor danado, mas eu estou aqui, firme e forte”, relatou ele.

Com mais de 4,5 milhões de seguidores nas redes sociais, o ator global José Loreto também está de passagem pelo Galo da Madrugada. Este já era um sonho antigo dele.

Ator José Loreto | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Todos os meus amigos já passaram Carnaval aqui e falam que é uma coisa ímpar. Eu cheguei ontem e já senti isso. Fui no Marco Zero e agora no Galo. Acho que eu estou indo nos lugares certinhos e estou amando. Recife tem um Carnaval único. Vou segurar essa energia até o ano que vem”, disse ele, que fará participação na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém.

Veja também