Carnaval 2026 Galo da Madrugada contará com segurança de quase 5 mil servidores Em Olinda, mais de 6.500 homens estarão à disposição dos foliões durante o período momesco

Em coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (11), a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) detalhou a Operação Carnaval 2026, voltada para a segurança do período momesco no Estado. O Galo da Madrugada, maior e principal bloco de rua do Estado, contará com um efetivo de 4.841 servidores à disposição da população.

Neste ano, o Carnaval de Pernambuco contará com mais de três mil novos profissionais recém-formados, além de mais de 68 mil postos de trabalhos extras. Destes, quase 55 mil são de policiais militares. O investimento na segurança será de 12,3 milhões.

"Esse ano o planejamento está todo feito, reforçado. Teremos uma festa segura para todos brincarem em paz. Teremos um reforço na quantidade de lançamento. São três mil servidores a mais na SDS, com reforço na Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros", pontuou a secretária executiva de Defesa Social, Mariana Cavalcanti.

Maiores polos da folia no Estado, Recife e Olinda contarão com a maior parte do efetivo. No Bairro do Recife, entre quinta-feira (12) e a Quarta-Feira de Cinzas, 6.256 homens farão a segurança da festividade. Já na Cidade Alta, 6.555 estarão pelas ladeiras, enquanto 746 irão trabalhar durante o Homem da Meia-Noite.

No Interior, o efetivo será de 1.910 (Bezerros); 980 (Pesqueira); 406 (Triunfo); 447 (Paudalho); 862 (Nazaré da Mata); 424 (Goiana); e 509 (Vitória de Santo Antão).

Novidade

Para este ano, a Polícia Militar de Pernambuco está lançando a Operação Dispersão, com o objetivo de garantir a segurança daqueles foliões que ficam nos principais polos da folia mesmo após o término das programações. Serão 26 equipes distribuídas no Bairro do Recife e no Sítio Histórico de Olinda.

"Os foliões vão ter a presença da Polícia Militar depois dos blocos e também uma, duas ou três horas depois, com o objetivo de evitar furtos, arrastões. A gente observou esses movimentos ao longo dos anos e para este ano resolvemos fazer este incremento", explicou o coronel da Polícia Militar Ivanildo Barros.

Planejamento e uso de drones

Neste ano, o Governo vai aumentar o número de videomonitoramento. Enquanto no ano passado foram 40 câmeras utilizadas, em 2026 serão 449 câmeras fixas e 360º. Do total, 325 estarão distribuídas em Olinda, Recife e Jaboatão dos Guararapes.

O planejamento ainda inclui uso de drones modernos, com 11 equipamentos operando nas cidades de Recife, Olinda, Vitória de Santo Antão, Bezerros, Paudalho, Nazaré da Mata, Goiana, Pesqueira e Triunfo. Os drones voam até por 12 horas e contam com zoom de até 200x, com o objetivo de garantir a segurança dos foliões.

Reconhecimento facial

Para 2026, ainda será utilizada a tecnologia de reconhecimento facial nos principais polos de festa. No Carnaval do ano passado, o recurso resultou em prisões no Recife e em Olinda de criminosos com mandado em aberto.

