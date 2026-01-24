A- A+

CARNAVAL 2026 Galo da Madrugada e Cordão da Bola Preta: maiores blocos de rua do Brasil se encontram no Recife Apoteose aconteceu na 'Casabloco', na Praça do Arsenal, centro da capital pernambucana

Um evento inédito reuniu, no Bairro do Recife, os dois maiores blocos de rua do Brasil, ícones do Carnaval: Cordão do Bola Preta, do Rio de Janeiro, e Galo da Madrugada, da capital pernambucana. A Casabloco, que chega à sétima edição, aterrissou pela primeira vez na cidade, neste sábado (24), na Praça do Arsenal, que ficou lotada de pessoas que caíram no passo da folia de Momo.

Veja o encontro:

O Cordão do Bola Preta subiu ao palco a partir das 20h. Fundado em 1918 e reconhecido como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o megabloco começou a apresentação cantando ‘Cidade Maravilhosa’, com orquestra musical e musas.



Logo após vieram outras marchinhas carnavalescas, como ‘Cabeleira do Zezé’ e ‘O Teu Cabelo Não Nega’. Milton Cunha, comentarista de Carnaval da TV Globo, foi quem apresentou o evento. João Campos, prefeito da cidade, acompanhou a festa.

“É a primeira edição do Casabloco fora do Rio de Janeiro. É uma alegria grande ver a força do Carnaval brasileiro e do Recife”, destacou chefe do Executivo municipal.

Encontro dos dois maiores blocos de rua do Brasil reuniu milhares de pessoas, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Encontro dos dois maiores blocos de rua do Brasil reuniu milhares de pessoas, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Encontro dos dois maiores blocos de rua do Brasil reuniu milhares de pessoas, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Encontro dos dois maiores blocos de rua do Brasil reuniu milhares de pessoas, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Encontro dos dois maiores blocos de rua do Brasil reuniu milhares de pessoas, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Encontro dos dois maiores blocos de rua do Brasil reuniu milhares de pessoas, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Encontro dos dois maiores blocos de rua do Brasil reuniu milhares de pessoas, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Encontro dos dois maiores blocos de rua do Brasil reuniu milhares de pessoas, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Encontro dos dois maiores blocos de rua do Brasil reuniu milhares de pessoas, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Encontro dos dois maiores blocos de rua do Brasil reuniu milhares de pessoas, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O ápice da noite

Em cortejo pelas ruas do centro do Recife, o Galo da Madrugada chegou ao grande palco por volta das 21h12. Foi quando os clarins soaram o reinado do gigante pernambucano e os dois estandartes se ‘beijaram’.

O cantor oficial da agremiação pernambucana, Gustavo Travassos, se juntou à Orquestra Cordão da Bola Preta e cantou o hino do bloco carioca. Logo após, o Recife ferveu ao som do hino do Galo da Madrugada.

Para Rodrigo Menezes, vice-presidente do maior bloco do mundo, não há rivalidade entre as duas agremiações que, todos os anos, conseguem arrastar milhões de pessoas pelas avenidas. Ele cumprimentou a equipe carioca e expressou o amor pelo Carnaval.

“Nós somos irmãos e defendemos nossa cultura. É isso que vale: fazer o Carnaval para vocês e os cariocas, no Sábado de Zé Pereira. Estamos muito felizes em receber vocês aqui. Sejam bem-vindos à essa cidade que ama Carnaval. Sei que vocês fazem Carnaval no Rio há mais de 100 anos. É um desafio grande. Eu sei o que é isso. Parabéns! Voltem sempre!”, comentou Menezes.

“Galo da Madrugada e Cordão da Bola Preta são tradição, paz, amor e folia. Adoramos o Galo da Madrugada e o povo pernambucano. Esse encontro vai ficar gravado para sempre nas páginas da história do Cordão da Bola Preta e do Galo da Madrugada”, completou o presidente do megabloco carioca, Pedro Ernesto.

Casabloco

Segundo Rita Fernandes, que é diretora da Casabloco, o conceito do projeto é unir as mais diversas manifestações culturais dos estados brasileiros, a fim de promover união e parceria entre essas organizações.

“Foi criado para poder misturar os carnavais do Brasil, dos mais diferentes ritmos como samba, frevo, maracatu, afoxés e ijexás. É o Rio, Pernambuco, Bahia e Pará. Todo mundo misturado, porque o Carnaval é a festa mais importante do Brasil. O Casabloco dá oportunidade para esses encontros entre esses ritmos e a visibilidade dessas tradições. Eu queria vir ao Recife há muito tempo e só foi possível desta vez. A gente começa em grande estilo, misturando Galo da Madrugada e Cordão da Bola Preta, os dois maiores blocos do Brasil”, apontou, em entrevista à Folha.

Folia de sobra

Os foliões curtiram a oportunidade que consideraram como histórica para o Carnaval brasileiro. Esta é a segunda vez que a pedagoga Inairam Patrícia, de 54 anos, vê uma apresentação do Cordão da Bola Preta. Empolgada, ela saiu de Ouro Preto, Olinda, para dançar ao som do frevo na Praça do Arsenal.

“Para mim é uma enorme honra. Em 2018 fui ao Rio de Janeiro e participei do desfile de 100 anos do Cordão da Bola Preta. A camisa eu guardo até hoje. Foi assinada pelo cartunista Ziraldo. Hoje, vivendo esse momento, é de aquecer o meu coração. Nosso Pernambuco é multicultural”, relembrou.

Já Sônia Patrícia, 72, fitou os olhos no palco e se emocionou quando as duas agremiações se abraçaram. “Que noite maravilhosa. Não existe rivalidade e sim a união do Carnaval e da cultura do Brasil. Parabéns para a cidade do Recife por promover esse encontro maravilhoso”, disse ela.

‘Ensaios de Carnaval’

Após a apresentação, os participantes do Cordão da Bola Preta seguiram para a sede do Galo da Madrugada, no bairro de São José, centro do Recife, e participaram dos ‘Ensaios de Carnaval’, com o cantor André Rio.

