CARNAVAL 2024 Galo da Madrugada divulga tema para Carnaval de 2024 em homenagem a Reginaldo Rossi O 45° desfile do bloco trará grandes momentos da vida e obra do 'Rei do Brega, fazendo uma misters especial com o Frevo

O mês ainda é agosto, mas, para a organização do Galo da Madrugada, as festas de 2024 já começaram. O maior bloco de Carnaval do mundo divulgou, nesta terça-feira (22), o tema dos festejos do próximo ano: "Reginaldo Rossi no Reinado do Frevo", em homenagem ao eterno Rei do Brega.

O desfile do próximo ano será o 45° do bloco e acontecerá no dia 10 de fevereiro, a partir das 9h. A homenagem trará grandes momentos da carreira de Reginaldo Rossi, que terá sua vida e obra homenageadas nas alegorias e nos mais de 30 trios elétricos que passarão pelas avenidas da capital, além de novos arranjos das suas músicas com uma mistura do brega com o frevo.

"Reginaldo Rossi teve que enfrentar o preconceito nos Estados do Sul e Sudeste por conta de sua música e sua origem. Mas nós não podíamos deixar de reconhecer a grandeza desse artista, e estamos muito honrados por poder fazer essa homenagem a ele e ao Brega no próximo carnaval", revelou o presidente do Galo da Madrugada, Rômulo Menezes.

No evento de divulgação do tema, que ocorreu na sede do Galo da Madrugada, na Rua da Concórdia, em São José, área central do Recife, estava presente o filho de Reginaldo Rossi, Roberto Rossi. Ele revelou, emocionado, que se sente honrado com a homenagem do Galo da Madrugada ao seu pai.

"Meu pai vivia viajando, mas ele sempre fez questão de voltar para o Recife porque aqui era a terra dele. Fico muito feliz e emocionado com a homenagem e tenho certeza que papai está muito feliz aonde quer que esteja. Tenho certeza que será o maior desfile da história do Galo", afirmou.

Homenagem à vida e obra do Rei do Brega

Se o Brega é tão difundido hoje em dia e toca em praticamente todas as mesas de bar Recife afora, o motivo disso é, sem dúvida alguma, Reginaldo Rossi. O cantor dedicou sua vida à música, seja pela conhecida "dor de cotovelo" de "Garçon", ou na melancolia disfarçada empregada em "A Raposa e as Uvas" ou em "Tô doidão", alguns dos seus maiores sucessos.

Assim, o objetivo do Galo é trazer todas as versões de Reginaldo Rossi, com alegorias que trarão algumas de suas músicas, além de fatos da sua história e grandes momentos da sua trajetória.

"Reginaldo Rossi amava o Nodeste e por isso trouxemos esse tema. Fico muito feliz que Roberto (Rossi) tenha topado essa ideia é esteja junto de nós, porque o próximo desfile, assim como todos os outros do Galo, promete ser incrível", finalizou Rômulo Menezes.

