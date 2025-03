A- A+

FOLIA Galo da Madrugada: foliões de todos os lugares curtem o maior bloco do mundo Fantasias e descontração marcam a 47ª edição do bloco

Enquanto o Galo da Madrugada desfila pela 46ª vez no centro do Recife, o público embarca na proposta da agremiação de levar irreverência, calor humano e muita alegria. Neste sábado de Zé Pereira (1º), quem segue o trajeto de 6,5 quilômetros do maior bloco do mundo, certamente, irá se deparar com uma energia boa.

Foi com uma fantasia de muralha que a historiadora Sílvia Costa, de 57 anos, juntou toda a família para satirizar a política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra os latino-americanos.

"Latino-americanos unidos, jamais serão vencidos. Nós estamos aqui brincando, de forma lúdica, mas levando uma mensagem séria. Esperamos que as pessoas se conscientizem disso. Ainda vou curtir muito o Carnaval, hoje. O Galo da Madrugada está só começando", pontuou ela.

Totalmente banhada de purpurina, a nutricionista Ana Paula Menezes, de 59 anos, estava tão animada que alegou veementemente que o esforço empenhado não é somente para o Galo da Madrugada. A folia para ela está apenas começando.

"Vou curtir muito o Galo e o boco 'Ceroulas', em Olinda. Eu já nasci pronta. Mas quero que todos brinquem o Carnaval com muita alegria, animação e paz no coração, porque o Carnaval é isso. Precisamos entender a tamanha dimensão dessa festa, que é uma riqueza cultural", disse.

O desfile ainda está na metade. Ao todo, são 30 trios elétricos e seis carros alegóricos que levam a energia carnavalesca pelo centro do Recife.

Trajeto:

Travessa do Forte

Forte das Cinco Pontas

Rua Imperial (sentido Praça Sérgio Loreto)

Avenida Dantas Barreto (esquina com Praça Sérgio Loreto)

Praça Sérgio Loreto (sentido Avenida Sul)

Avenida Sul (sentido Afogados)

Rua Saturnino de Brito (dobrando à direita para retornar pela Rua Imperial)

Rua Imperial (voltando para a Praça Sérgio Loreto)

Praça Sérgio Loreto (Sentido sede do Galo)

Rua do Muniz (sentido Avenida Dantas Barreto)

Avenida Dantas Barreto (sentido Praça da Independência)

Praça da Independência

Avenida Guararapes (sentido Ponte Duarte Coelho)

Rua do Sol (sentido Praça da República)

Praça da República e Rua do Imperador (Dispersão)

