A- A+

Faltando pouco menos de um mês para o início do Carnaval, Recife e Olinda já começam a dar uma pequena amostra da maior festa de rua do Brasil. Enquanto a capital pernambucana já inicia os preparativos para a montagem do camarote do maior bloco carnavalesco do mundo, o Galo da Madrugada, Olinda já começa a movimentar as suas ladeiras com cortejos de blocos.

Localizado na Praça Sérgio Loreto, no bairro de São José, O Galo da Madrugada está montando as estruturas para o seu desfile no Sábado de Zé Pereira. Ao todo, serão dois camarotes do bloco, sendo o Camarote do Polo do Galo, que já está quase concluído, e o Camarote Ofical, que começa a sua instalação neste domingo (14).

Apesar de serem dois camarotes do bloco, o Diretor de Eventos do Galo, Sérgio Pinheiro, detalhou que o funcionamento é diferente. "O Camarote Oficial é destinado aos artistas, convidados e patrocinadores. Já o Polo do Galo é voltado para o público em geral", disse. Sérgio também informou que os ingressos para o Camarote do Polo do Galo já estão esgotados.

Montagem do Camarote do Galo começa este domingo (14). Foto: Clarice Melo/ Folha de Pernambuco

Olinda

As prévias carnavalescas de Olinda também seguem a todo vapor. Este sábado, a cidade contou com ensaios e cortejos carnavalescos. Um deles foi a saída do cortejo do Samba Soul Delas, formado por um grupo de quase 100 mulheres.

A presidente do bloco, Yanka Pessoa, demonstrou estar bastante empolgada com o primeiro cortejo realizado pelo grupo em 2024.

"A gente está há 11 anos fazendo o carnaval de Olinda, e este ano a expectativa está muito grande, por causa da formação do novo local, de uma nova configuração do Samba Soul, e a gente tá apostando tudo para esse Carnaval", declarou.

A Cantora do Bloco, Aline Beltrão, também demonstrou estar entusiasmada com a chegada do carnaval. "Estamos no aquecimento do carnaval que já está batendo na porta. Vai ser muito lindo, com muita energia, com muito amor e com muita música boa", disse.

Cortejo do bloco Samba Soul Delas | Foto: Clarice Melo /Folha de Pernambuco

Esquema especial

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda vai montar os controles de acesso de veículos na Avenida Liberdade, no acesso das ladeiras da Sé e da Misericórdia e nas Ruas 27 de Janeiro e 13 de Maio. Para isso, é recomendado que moradores apresentem um comprovante de residência para ter acesso livre a essas vias. Ainda no domingo, acontece o ensaio do Bloco do Menino da Tarde, que está completando, em 2024, 50 anos de existência.

A festa reúne diversos grupos de religião matriz africana e congrega com outros segmentos religiosos, pregando a paz e o fim da intolerância religiosa. O cortejo sai do largo do Bonfim e segue pela Ladeira da Misericórdia, Quatro Cantos, Rua do Amparo, Rua do Guadalupe, continua pela José Ramalho, Joaquim Nabuco e Armindo Moura, próximo ao supermercado Atacadão. Depois, cruza a Rodovia Estadual PE-15 e se dispersa na Rua do Congresso.

A Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano estará nas ruas do Sítio Histórico fazendo o controle dos ambulantes e organizando para que o cortejo passe de forma tranquila pelas ruas. Já a secretaria de Saúde vai disponibilizar uma ambulância para atendimentos básicos de saúde, que fica de prontidão na Praça do Carmo.

Veja também

MARCHA Milhares de manifestantes vão às ruas em Washington e Londres por ''cessar-fogo'' em Gaza