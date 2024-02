Galo da Madrugada 2024: montagem da escultura gigante é iniciada e atraiu curiosos neste domingo (4)

A- A+

Os sinais do Carnaval 2024 já estão a todo vapor. A montagem da escultura do Galo da Madrugada teve início na noite do último sábado (3), na Ponte Duarte Coelho, que, neste ano, traz uma novidade: a alegoria será erguida antes, às 20h da quarta-feira (7), onde ficará já no aguardo do desfile do maior bloco de rua do mundo no Sábado de Zé Pereira (10).

Com uma imponência de oito toneladas e uma altura de 28 metros, o Galo Gigante da Paz é uma obra assinada pelo renomado artista plástico, designer e consultor pernambucano Leopoldo Nóbrega, sob a produção executiva de Germana Xavier.

A escultura, marcada pela predominância do branco, ganha tonalidades representativas dos cinco continentes: amarelo (Ásia), preto (África), vermelho (América), azul (Europa) e verde (Oceania). Uma verdadeira síntese global visual.

As penas do rabo, meticulosamente trabalhadas, ostentam a palavra "Paz" em 16 idiomas distintos. Outro ponto de destaque, ainda, é o compromisso sustentável subjacente à escultura.



Mais de 90% dos materiais que revestem a estrutura provêm de descartes e do reaproveitamento de resíduos tecnológicos. Entre eles, destacam-se dois mil metros de lonas de materiais publicitários, bem como 10 mil CDs e DVDs doados.

Todos os olhares para o Galo

O Galo ainda nem foi erguido, mas já está atraindo os olhares de muitos pedestres e ciclistas na ponte. Sua altura e imponência chamam atenção de quem por ali circula. A arquiteta Andréa Danzi Russo fez questão de tirar a manhã do domingo para apreciar o símbolo do Carnaval.



“Eu sou apaixonada pelo Galo. Sou frequentadora assídua, mas este ano, infelizmente, não vou conseguir vir. Por isso, fiz questão de de vir hoje com meu filho admirá-lo mesmo que ele ainda não esteja de pé. Tenho muito orgulho do nosso Carnaval e da nossa cultura”, pontuou.

Mobilidade

As mudanças da operação “Galo da Madrugada” realizadas pela Secretaria de Política Urbana e Licenciamento do Recife e da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), começaram desde o sábado (3), com bloqueio da Ponte Duarte Coelho para a montagem da estrutura do Galo gigante.

Agentes de trânsito estão participando da ação e bloqueios foram montados na avenida Conde da Boa Vista/rua da Aurora, rua do Sol/Ponte Duarte Coelho e avenida Dantas Barreto/avenida Guararapes. Na manhã do domingo (4), o fluxo de carros era baixo e a mobilidade ocorria sem transtornos.

A Ponte Duarte Coelho será reaberta após a desmontagem de toda a estrutura, prevista para a Quarta-Feira de Cinzas (14).

Com a interdição da ponte, 131 linhas de ônibus que circulam pelo Centro do Recife terão alterações. Dentre as linhas, são 84 convencionais; 7, BRTs; e 40, bacuraus. Os itinerários usuais das linhas foram temporariamente modificados.



Para acomodar os usuários afetados pelas mudanças no percurso, cerca de 36 pontos de embarque e desembarque de passageiros passaram por alterações. A recomendação é que os passageiros embarquem nos ônibus no mesmo ponto em que desembarcaram, facilitando a adaptação a essas mudanças temporárias.

