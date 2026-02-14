A- A+

MAIOR DO MUNDO Galo da Madrugada movimentou o centro do Recife com mais de 2,5 milhões de foliões neste sábado (14) A concentração teve início nas primeiras horas da manhã, e o percurso seguiu até o fim da tarde

O Galo da Madrugada encerrou a programação do desfile deste ano por volta das 18h, deste sábado (14), após percorrer as principais vias do centro do Recife.

A concentração teve início ainda nas primeiras horas da manhã, e o percurso seguiu até o fim da tarde, reunindo um público estimado em mais de 2,5 milhões de foliões, assim como em 2025, conforme dados divulgados pela própria organização do bloco.

Nesta edição, o desfile levou ao público mais de 30 trios elétricos e seis alegorias, que conduziram a multidão durante cerca de 9 horas.

Com o tema “Frevo no Planeta Galo”, a apresentação destacou mensagens relacionadas à preservação ambiental e ao incentivo a práticas sustentáveis durante o Carnaval.

