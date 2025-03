A- A+

CARNAVAL NO RECIFE Galo da Madrugada encerra desfile com mais de 2,5 mi de foliões e anuncia data de 2026; veja A festa começou nas primeiras horas da manhã e seguiu até o final da tarde.

O Galo da Madrugada se despediu do Carnaval 2025, por volta das 18h, após mais uma edição do desfile no centro do Recife. A festa começou nas primeiras horas da manhã e seguiu até o final da tarde.

Segundo informações do bloco, mais de 2,5 milhões de foliões participaram do evento.

O próximo desfile do Galo da Madrugada está marcado para o dia 14 de fevereiro de 2026.

