Galo da Madrugada leva o Carnaval pernambucano à noite do REC'n'Play 2026
Agremiação se apresenta no sábado (14), na Praça do Arsenal, com repertório dedicado aos ritmos e às tradições populares do estado
O frevo vai ganhar as ruas do Bairro do Recife em pleno novembro. O Galo da Madrugada é uma das atrações confirmadas do REC'n'Play 2026 e sobe ao palco neste sábado (14), às 19h30, na Praça do Arsenal, Bairro do Recife.
A participação leva ao festival um pouco da atmosfera que transforma o Carnaval recifense em uma das maiores celebrações populares do país.
À frente de um dos cortejos mais emblemáticos da folia brasileira, o bloco prepara uma apresentação que destaca a diversidade rítmica e a força das manifestações culturais pernambucanas. O encontro integra a agenda artística do evento, que ocupa o Bairro do Recife de quarta (11) a sábado (14).
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Outras atrações
O show acontece no palco Recife Cidade da Música e divide a programação do último dia do festival com outros nomes da música.
Mundo Bita abre a agenda, às 16h, seguido pelo Galo, às 19h30.A sambista Karynna Spinelli se apresenta às 21h, enquanto De Cara com o Samba encerra a noite, às 22h30.
Realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, o REC'n'Play articula iniciativas de tecnologia, inovação, empreendedorismo e economia criativa com atividades culturais. A programação é gratuita, mediante inscrição prévia, de acordo com as orientações da organização.
SERVIÇO
Galo da Madrugada no REC'n'Play 2026
Quando: Sábado (14), às 19h30
Onde: Palco Recife Cidade da Música - Praça do Arsenal, Bairro do Recife - Recife-PE
Acesso gratuito
Instagram: @recnplayfestival