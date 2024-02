Programação, esquema de segurança e trajeto: saiba tudo sobre o desfile do Galo da Madrugada

A- A+

O Galo da Madrugada, maior bloco de Carnaval de rua do mundo, se prepara para abrir alas pelas ruas do Recife. O desfile, que acontece neste sábado (10), a partir das 9h, tem o tema "Reginaldo Rossi no Reinado do Frevo, em homenagem ao Rei do Brega.

Em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (6), a mesa diretora do bloco revelou algumas informações importantes sobre o Galo deste ano, como esquema de segurança, divisão das atrações e foco em sustentavilidade. Dentre os artistas, estão nomes como Elba Ramalho, Almir Rouche e Marron

Brasileiro. Há ainda convidados, como Juliette - participará de duetos -, Michel Teló, Gaby Amarantos e Vanessa da Mata - confira ao fim do texto todas atrações por trio elétrico.



Para este ano, seis carros alegóricos partem pelas ruas do Recife, além de 30 trios elétricos. A concentração acontece no Forte das Cinco Pontas, no bairro de São José, área central do Recife, e o desfile segue até a Rua do Muniz (sentido Avenida Dantas Barreto), também no Centro.

Esquema de segurança

Além do esquema de segurança para o Carnaval divulgado pela Secretária de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), a direção do Galo da Madrugada enfatizou a instalação, em parceria com o Governo do Estado, de câmeras de segurança para monitoramento do percurso do Galo.

"A gente orienta todos que não venham com garrafas de vidro porque faremos a troca dos vasilhames das pontes do Centro. Também estamos instalando as câmeras para esse monitoramento completo, com salas de controle, acionamento e drones. Também teremos câmeras corporais nos agentes. É um investimento para que as pessoas possam brincar em segurança", explicou o vice-presidente do Galo da Madrugada, Rodrigo Menezes.

A diretoria também deu destaque para que os foliões tenham uma atenção redobrada para a hidratação durante o desfile. "Teremos diversos postos de saúde em vários lugares durante o trajeto, onde será possível encontrar água para se proteger mais desse calor", revelou o presidente do Galo da Madrugada, Rômulo Menezes.

Sustentabilidade como foco no Galo

De forma inédita, neste ano, o Galo da Madrugada também tem foco em sustentabilidade. Para isso, o bloco firmou parceria com a Ambipar, empresa que ficará responsável pela contabilização dos gases de carbono emitidos durante o desfile para que seja feita a compensação.

"Após fazermos a contabilização, compensaremos com créditos de carbono de energia renovável . Neste ano, teremos o primeiro Galo carbono zero da história", explicou o gerente de Negócios da Ambipar, Vinícius Hernandes.

Além disso, em parceria com a Associação Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (Ancat), haverá recolhimento dos resíduos sólidos do desfile para que sejam descartados da maneira correta. São exemplos alumínio, papel e plástico.

Alegorias em reverência ao Rei do Brega

De acordo com a organização, neste ano, as alegorias do Galo da Madrugada receberam uma roupagem diferenciada para homenagem a Reginaldo Rossi. Nos carros alegóricos, foram usadas como referência três músicas do cantor: "Garçom", "A Raposa e as Uvas" e "Recife, Minha Cidade".

"Tomei a liberdade de fazer essa brincadeira para que o público possa se conectar mais com Reginaldo Rossi. Adaptei essas músicas para alegorias , com espaços recriados citados nas canções. Em Garçom, criamos um cenário de cabaré, onde as pessoas estão sentadas em um banco, bebendo e curtindo suas 'cornuras', por assim dizer", começou o artista plástico e cenógrafo do Galo, Sandro Nóbrega.

"Em 'A Raposa e as Uvas', criamos um ambiente que remete aos bailinhos da década de 1960, retratados na música, com casais dançando, lambretas, discos, teclas de piano e, ao fundo, a imagem de uma raposa e um cacho de uvas", completou.

No carro "Recife, Minha Cidade", o artista plástico reproduziu a Ponte Duarte Coelho e suas luminárias. O cenário também conta com elementos das praias e também os casarios do Recife Antigo.

Ao todo, o 45º desfile do maior bloco do mundo envolve um total de 5 mil trabalhadores diretos na realização da festa e outros 35 mil indiretos, aproximadamente, de acordo com a organização. A expectativa atual é que 2,5 milhões de brincantes sabem pelas ruas do Recife no trajeto de 6,5 km do Galo da Madrugada de 2024.



Veja, abaixo, o roteiro detalhado do percurso:

Travessa do Forte

Forte das Cinco Pontas

Rua Imperial (sentido Praça Sérgio Loreto)

Avenida Dantas Barreto (esquina com Praça Sérgio Loreto)

Praça Sérgio Loreto (sentido Avenida Sul

Avenida Sul (sentido Afogados)

Rua Saturnino de Brito (dobrando à direita para retornar pela Rua Imperial)

Rua Imperial (voltando para a Praça Sérgio Loreto

Praça Sérgio Loreto (Sentido sede do Galo)

Rua do Muniz (sentido Avenida Dantas Barreto)

Avenida Dantas Barreto (sentido Praça da Independência)

Praça da Independência

Avenida Guararapes (sentido Ponte Duarte Coelho)

Rua do Sol (sentido Praça da República)

Praça da República e Rua do Imperador (DISPERSÃO)

Veja, abaixo, a programação completa:

Alegorias:

Clarins

Abre-alas

Recife, Minha Cidade

A Raposa e as Uvas

O Bonde do Brega

Garçom, aqui nessa Mesa de Bar





Trios elétricos e atrações

RECIFE, MINHA CIDADE- Gustavo Travassos / convidado: Victor Camarote

MON AMOUR MEU BEM MA FEMME- Elba Ramalho / convidado: Michel Teló

A RAPOSA E AS UVAS- André Rio / convidadas: Carla Rio e Mônica Ferraz

CORAÇÃO EM FOGO- Orquestra Metais / Convidados: Ed Carlos, Kelly Oliveira e

Tiago Asfora

FEITO DE AMOR- Geraldinho Lins / convidado: Marcelo Falcão

COR DO PECADO- Marron Brasileiro / convidado: Luciano Ferraz

AI, AMOR- Almir Rouche / convidado: Vaggy Rossi

AMOR, AMOR AMOR- Spok / Convidados: Vanessa da Mata e Almério

GARÇOM- Asas da América

EU VOU BOTAR PRA QUEBRAR- Otto / convidados: Silvério Pessoa, Isaar e China

MULHER- Orquestra 100% Mulher, Cristina Amaral e Gabi do Carmo

TÔ DOIDÃO- Maestro Forró

CORAÇÃO SAFADO- Romero Ferro / Convidada: Gaby Amarantos

DEIXA DE BANCA- Gerlane Lops / Convidados: Tony Garrido e Jades Sales

PEDAÇO DE MAU CAMINHO- Nonô Germano / Convidados: Nego Thor, Alice

Novais e Edu Alves

LEVIANA- Michelle Melo / convidada: Fabiana Karla

EM PLENA LUA DE MEL - Nena Queiroga / convidadas: Janayna Pereira, Joanah

Flor, Nathália Bellar, Vanessa Oliveira e Héloa

VOLTA- Bia Villa-Chan / convidados: Kelvis Duran e Mãe Nininha de Oyá

O MELHOR AMIGO MEU- Benil / convidados: Carlos Filho, Henrique Barbosa e

Thiago Kherle

DOCE PECADO- Quinteto Violado / convidados: Tom Rossi, Bia Medeiros e Carol

Alves

NOSSO CASO DE AMOR- Banda Som da Terra / convidada: Fabiana Santiago

PRA SENTIR FELICIDADE- Loirão/ convidado: Léo Rossi

ERA DOMINGO- Silvana Salazar

O PÃO - Telmo Santiago

A IDADE DO LOBO - Banda Inove / convidado: Tonho Matéria

O DIA DO CORNO- Cinthia Barros / convidado: Beto Café

PRA SENTIR FELICIDADE- Gui Menezes e Orquestra Perfil / convidada: Dinah

Santos

ITAMARACÁ- Banda Pinguim

OMBRO AMIGO- Fabiana Pimentinha/ Convidados: Liv Moraes, Marlene Andrade,

Lídio Ricardo, João Lacerda e Leonardo Sullivan

NA HORA DO ADEUS- Orquestra Universal by maestro Lúcio Azevedo /

convidados: Dany Rios e Renato César.



