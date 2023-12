A- A+

Corrida do Galo Galo da Madrugada terá primeira corrida em 2024 com incentivo a participantes fantasiados A primeira edição da Corrida do Galo vai acontecer no dia 28 de janeiro do próximo ano com premiações

A organização do maior bloco de Carnaval do mundo anunciou, nesta terça-feira (12) em entrevista coletiva realizada na sua sede, a 1° Corrida do Galo, que será realizada no dia 28 janeiro de 2024. A largada será na Avenida Guararapes, pelo período da manhã, com percursos de 5km e 10km passando por trechos do caminho tradicional do bloco.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas exclusivamente pelo site www.corre10.com.br. O valor é o mesmo em todas as categorias, masculino ou feminino, de R$ 100,00 até o dia 20 de dezembro (primeiro lote). A entrega dos kits- com número de peito, chip, bolsa, camisa, squeeze e viseira- vai acontecer dias antes da corrida.

"Há alguns anos tentamos fazer a Corrida do Galo. Esse ano conseguimos viabilizar", disse o presidente da organização, Rômulo Meneses, que confirmou o desejo de manter o evento nos próximos anos.

Os três melhores colocados da categoria geral nos 10km serão premiados em dinheiro. Os valores serão de: R$ 3.000,00, R$ 1.500,00 e R$ 750,00. Os primeiros lugares nas categorias gerais masculino e feminino nas corridas de 5km e 10km vão ganhar troféus.

A competição esportiva vai incentivar a prática de atividades físicas com a irreverência do Carnaval. Além das premiações para os vencedores da corrida, terá competição de fantasias em diferentes categorias. Tanto os atletas quanto os espectadores serão incentivados a participar do evento fantasiados.

"Vamos criar fantasias leves, queremos ver a alegria e trazer um pouco de saúde. Isso vai dá um preparo para brincar o carnaval", ressaltou o diretor de marketing, Guilherme Menezes.

Não há limites de vaga, mas a organização espera a presença de, pelo menos, três mil participantes da corrida

Presente na coletiva de anúncio, a cantora Gerlane Lops foi convocada junto com o cantor Gustavo Travassos a participar da Corrida do Galo. "Desafio aceito. Vou me preparar de verdade para minha primeira corrida. Já estou me preparando para o carnaval, agora a preparação vai ser para a corrida" afirmou Gerlane.

Confira o percurso completo:

Percurso da Primeira Corrida do Galo. Foto: Reprodução

Veja também

EDUCAÇÃO Faculdade de Jaboatão forma primeira turma do programa Mais Médicos em Pernambuco