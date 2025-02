A- A+

CARNAVAL 2025 64º Galo da Madrugada: mais de 100 atrações, 30 trios, 6 alegorias e a euforia do público Últimos detalhes do maior bloco do mundo foram divulgados, em coletiva, na sede da agremiação

Faltando quatro dias para a 46ª edição do desfile do Galo da Madrugada, a direção do maior bloco de rua do mundo repassou detalhes importantes em entrevista coletiva. O encontro aconteceu nesta terça-feira (25), na sede da agremiação, no bairro de São José, Centro do Recife.

O bloco desfila neste Sábado de Zé Pereira, dia 1º de março. O percurso tem extensão de 6,3 quilômetros. Serão 30 trios elétricos que vão percorrer vias da área central da Cidade, começando pontualmente às 9h, no Forte das Cinco Pontas, passando pela rua Imperial, avenida Sul, Praça Sérgio Loreto, avenida Dantas Barreto, avenida Guararapes e rua do Sol. A dispersão acontece na Praça da República e rua do Imperador.

Rõmulo Menezes é o presidente do bloco | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"Está tudo ocorrendo conforme o planejado. A gente tem a estrutura para manter o desfile do Galo em ordem. Sempre tem gente nova no Galo, artistas, muito público que vem de fora. Nós estamos nos preparando para receber essa nova geração de fãs apaixonados pelo Galo", comemorou o presidente do bloco, Rômulo Menezes.

Para a festa, são aguardadas 2,5 milhões de pessoas, que vão cair no passo, ao som de 100 artistas locais e nacionais.

No comando dos trios elétricos, nomes como Elba Ramalho, Gustavo Travassos, André Rio, Almir Rouche, Marron Brasileiro, Nena Queiroga, Geraldinho Lins, Michelle Melo, Bia Villa-Chan, Gerlane Lops, Nonô Germano e os maestros Forró e Spok farão a alegria da multidão.

Quem estiver nas proximidades do Camarote Oficial, montado na Praça Sérgio Loreto, também poderá conferir duetos de algumas dessas atrações com os artistas presentes no espaço. Entre eles João Gomes, Priscila Senna, Michel Teló, Gabi Amarantos, Chico Cézar e Pabllo Vittar. Alguns desses, inclusive, seguirão no trio até o término do cortejo.

Inclusão

Uma das novidades deste ano no Galo é uma ala formada por pessoas com deficiência, que irá abrir o espetáculo de rua e destilar, no chão (acompanhando o primeiro trio elétrico), do início do percurso até o Camarote da Acessibilidade. Serão cerca de 200 pessoas, entre PCDs, acompanhantes e equipe anticapacitista, incluindo audiodescritores e interpretes de Libras.

Segurança

O vice-presidente do Galo da Madrugada, Rodrigo Menezes, reforçou, durante a coletiva, que, além do auxílio de forças operacionais de segurança, como a Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, entre outros, o bloco contará com efetivo particular de 2.500 seguranças. Ele destacou outras medidas.

Rodrigo Menezes, vice-presidente do Galo da Madrugada | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Vamos ter uma grande melhora, em questão de fiação, por causa de um trabalho feito em conjunto com a Neoenergia, desde novembro do ano passado. Existiam 35 travessias [de fios], no percurso do Galo. Conseguimos deixar apenas nove. Para o ano que vem, temos a promessa de tirar 100% das travessias”, citou ele, lembrando também que a festa contará com dez postos de saúde, sendo cinco por conta do bloco e os outros cinco a cargo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo o coronel Felipe Oliveira, secretário executivo de Segurança Cidadã do Recife, haverá uma expansão na quantidade de câmeras de videomonitoramento. Elas já se fazem presente nas proximidades do Bairro do Recife. O incremento permitirá maior presença, visibilidade e ostensividade ao modelo.

O coronel Felipe Oliveira é o secretário executivo de Segurança Cidadã do Recife | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Nós estamos expandindo também para os bairros de Santo Antônio e São José, fazendo o percurso saindo do Forte das Cinco Pontas, passando por todo esse eixo do camarote e com totens, também, pela avenida Guararapes, Praça da Independência e avenida Norte. Independente de onde o folião circular, todos os acessos vão estar devidamente monitorados, seja com totens, câmeras ou relógios digitais, que são um legado que a Prefeitura já entregou a cidade”, contou.

Homenagens e carros alegóricos

O desfile vai contar com seis alegorias que foram assinadas pelo artista plástico Sandro Nóbrega, que está à frente do trabalho pelo terceiro ano.

Alegorias foram apresentadas nesta terça-feira (25) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Alegorias foram apresentadas nesta terça-feira (25) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Alegorias foram apresentadas nesta terça-feira (25) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Alegorias foram apresentadas nesta terça-feira (25) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Os carros fazem referência ao tema deste ano, que é “Do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval!”. Diversas cidades serão representadas, através de personagens conhecidos da cultura local, como caboclinho, la ursa, passista, boneco gigante, careta, papangu, caboclo de lança e caipora. Os temas das alegorias são, na ordem de apresentação:

Clarins

Irá transportar 12 músicos que anunciam o início do desfile, com os estandartes do Galo e do Bacalhau do Batata, estampados ao fundo.

Irá transportar 12 músicos que anunciam o início do desfile, com os estandartes do Galo e do Bacalhau do Batata, estampados ao fundo. Abre-alas

Carrega a escultura do Galo de 4,5 metros de altura, que vem, este ano, todo em prata e dourado. Muito brilho e riqueza para representar a majestade que ele é da folia pernambucana.

Carrega a escultura do Galo de 4,5 metros de altura, que vem, este ano, todo em prata e dourado. Muito brilho e riqueza para representar a majestade que ele é da folia pernambucana. “Carnaval Multicultural” e “Pernambuco Nação Cultural”

Trazem, respectivamente, referências aos carnavais do Grande Recife e também do agreste, sertão e zona da mata. Ambos virão com esculturas de personagens típicos da folia nessas regiões.

Trazem, respectivamente, referências aos carnavais do Grande Recife e também do agreste, sertão e zona da mata. Ambos virão com esculturas de personagens típicos da folia nessas regiões. Bonde

Representa os tradicionais bailes de Carnaval do Recife e traz figuras em preto e branco, num cenário com muito colorido, confetes e serpentinas.

Representa os tradicionais bailes de Carnaval do Recife e traz figuras em preto e branco, num cenário com muito colorido, confetes e serpentinas. “Do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval” (representantes, respectivamente, do começo e do fim do carnaval do Estado)

Traz as figuras do Galo e do saudoso Izaías Pereira da Silva, o famoso "Batata" fundador do Bacalhau do Batata.

O artista plástico Sandro Nóbrega | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Algumas cidades estão sendo representadas no Galo da Madrugada. São elas: Triunfo, Pesqueira, Bezerros, Nazaré da Mata. Pegamos as mais conhecidas e tornamos isso em homenagens. A gente usa madeira, isopor, tinta, purpurina e gliter. Tudo que é brilho e colorido a gente usa. Não podemos fazer com material definitivo, porque temos que desmontar para fazer outro tema, mas essa é a base”, frisa Nóbrega.

Homenagem

Este ano, entre os homenageados do Carnaval do Recife 2025 está o cantor Marrom Brasileiro. Natural do bairro da Mustardinha, Zona Oeste da Capital, o compositor exaltou a cultura local e confessou acreditar no sucesso de uma nova geração de artistas da terra que podem, de forma exponencial, abrilhantar cada vez mais a folia daqui, levando a cultura, o brilho e o fervor da festa para o País inteiro.

Os convidados dele para o desfile do Galo são os cantores Luciano Ferraz e A Malvadona.

Marrom Brasileiro, homenageado do Carnaval 2025 do Recife | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Essa homenagem é um reconhecimento pelos meus 46 anos de carreira. Quero transformara ela em um símbolo, principalmente para outros como eu. Já fui um ‘invisível’, porque eu vim lá da periferia. Existem milhões e milhões de jovens querendo ser artista, querendo ser um médico ou querendo ser um engenheiro. Então, eu coloco essa homenagem como se fosse para eles, para entenderem como é possível [vencer]. Só tem uma regra, uma única regra: acreditar em si, nunca desistir. Por mais que você esteja lá no chão, como eu já estive por diversas vezes, nunca desista e acredite naquilo que você sonha”, motivou o cantor.

Veja também