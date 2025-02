De pé na ponte Duarte Coelho, Galo Gigante abre alas para o Carnaval de Pernambuco

A- A+

Evoé! Com seus imponentes 32 metros de altura, o Galo Gigante “Cidadão Ecológico” já reina absoluto sobre a ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife, abrindo alas para o Carnaval de Pernambuco.

E os foliões que passarem por lá, claro, não devem conseguir desviar o olhar da alegoria, símbolo da nossa festa.

O galo subiu na noite de quarta-feira (26) ao som do frevo para prestigiar esse momento que já virou uma tradição da folia recifense. Este ano, o gigante reverencia o meio ambiente, a inclusão social e o patrimônio cultural.

Cheia de cores, a escultura é 100% reciclável, composta por 20 mil garrafas PET, CDs, pneus e outros materiais e ficará de pé até o domingo depois do Carnaval.

Confira fotos do primeiro amanhecer do Galo Gigante 2025:

"Cidadão Ecológico", Galo Gigante é o símbolo do Carnaval de Pernambuco | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

