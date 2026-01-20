A- A+

Carnaval 2026 Galo Gigante 2026 destacará arte como instrumento de cuidado e promoção da saúde mental Alegoria destaca o trabalho desenvolvido no atendimento a pessoas em sofrimento psíquico e/ou em uso prejudicial de substâncias

A arte como instrumento de cuidado e promoção da saúde mental norteiam o tema central do Galo Gigante do Recife, no Carnaval 2026. A informação foi divulgada nesta terça-feira (20), pela prefeitura da cidade.

Este ano, a alegoria mais tradicional da Ponte Duarte Coelho, na área central da capital pernambucana, destaca o trabalho desenvolvido no atendimento a pessoas em sofrimento psíquico e/ou em uso prejudicial de substâncias.



Evidencia, ainda, a atuação integrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) no Recife.

Cerca de 200 usuários beneficiados pelas políticas públicas da capital, além de instituições envolvidas, participarão da cocriação artística do Galo Gigante 2026, a partir desta quarta-feira (21).

Arte como instrumento de cuidado e promoção da saúde mental será o tema central do Galo Gigante do Recife | Foto: Divulgação

Serão realizadas oficinas de arteterapia com o multiartista Leopoldo Nóbrega e arteterapeutas convidados, nas quais serão confeccionados mosaicos de plástico a serem utilizados em partes do revestimento do traje de luxo da alegoria.

"A milenar técnica do mosaico foi resgatada por Nóbrega como uma das inspirações criativas da obra icônica que de forma inclusiva convida cada participante a vivenciar expressão e poesia, das ruas aos materiais descartados, promovendo a ressignificação de resíduos e a cidadania, incentivando práticas sustentáveis da economia circular para a produção artística da cultura popular", destaca a Prefeitura do Recife.

Ao todo serão 10 oficinas (confira endereços ao final do texto) ministradas sob a supervisão da instituição Traços-Estudos em Arteterapia, que promove formação no segmento.

"A alegoria este ano também prestará homenagem a referências fundamentais na história da saúde mental no Brasil, como a psiquiatra Nise da Silveira e o terapeuta ocupacional e artista Gonzaga Leal, reconhecendo trajetórias que consolidaram a arte como linguagem essencial na construção de práticas de cuidado mais humanas e inclusivas", afirma a gestão municipal.

A escultura do Galo Gigante é confeccionada pelo Atelier Escola Arte Plenna em parceria com o Instituto Leopoldo Nóbrega. As oficinas de arteterapia contarão com a participação da Secretaria de Saúde do Recife, por meio da Coordenação da Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas; da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome; e da Província Franciscana Santo Antônio do Brasil.

Confira datas e locais das oficinas:

Centro de Convivência Recomeço Fátima Caio - Raps/SUS - Rua Professor Josué de Castro, 156 - casa 07 / Caxangá. Dias 21 e 22/01 de 14h as 16h;



Centro Traços - estudos em Arteterapia - Espaço Rizoma - Rua marechal Rondon 360, Casa Forte - datas a confirmar;



Convento de Santo Antônio, R. do Imperador Pedro II, 206 - Santo Antônio, Recife - PE, 50010-050 - Dia 23/01 de 9h às 11h das 14h às 16h;

Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP) - SUAS - Rua Coelho Leite, 677, no bairro de Santo Amaro - datas a confirmar.

