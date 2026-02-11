A- A+

Carnaval 2026 Galo Gigante 2026 sobe na Ponte Duarte Coelho e marca a largada para o Carnaval do Recife; veja Subida da alegoria reuniu centenas de foliões, que, ao som do frevo, transformaram o local em um grande palco de celebração e cultura

Um dos momentos mais aguardados pelos pernambucanos e turistas ocorreu nesta quarta-feira (11). O Galo Gigante, localizado na Ponte Duarte Coelho, área central da capital pernambucana, foi erguido com um evento que simboliza a abertura do Carnaval do Recife, reunindo música, dança e tradição.

A subida do Galo Gigante já está consolidada no calendário do Carnaval recifense. A cerimônia foi acompanhada pelo prefeito do Recife, João Campos, e foliões que aguardam a celebração do Galo da Madrugada no Sábado de Zé Pereira.

A alegoria ficará em destaque na Ponte Duarte Coelho até o domingo seguinte após a Festa de Momo, no dia 22 de fevereiro.

O espetáculo cultural da subida do Galo Gigante foi conduzido com apresentações de Getúlio Cavalcanti, Bloco das Ilusões, Canindé do Recife, Clarins de Ouro de Pernambuco, Orquestra Som Brasil/Trio Som Brasil e Cia de Dança Perna de Palco.

Galo Gigante 2026 sobe na Ponte Duarte Coelho | Foto: Felipe Ribeiro/ Folha de Pernambuco

Galo Gigante 2026 sobe na Ponte Duarte Coelho | Foto: Felipe Ribeiro/ Folha de Pernambuco

Galo Gigante 2026 sobe na Ponte Duarte Coelho | Foto: Felipe Ribeiro/ Folha de Pernambuco

Galo Gigante 2026 sobe na Ponte Duarte Coelho | Foto: Felipe Ribeiro/ Folha de Pernambuco

Galo Gigante 2026 sobe na Ponte Duarte Coelho | Foto: Felipe Ribeiro/ Folha de Pernambuco

Galo Gigante 2026 sobe na Ponte Duarte Coelho | Foto: Felipe Ribeiro/ Folha de Pernambuco

Evento de subida do Galo Gigante, na Ponte Duarte Coelho | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Evento de subida do Galo Gigante, na Ponte Duarte Coelho | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Evento de subida do Galo Gigante, na Ponte Duarte Coelho | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Evento de subida do Galo Gigante, na Ponte Duarte Coelho | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Evento de subida do Galo Gigante, na Ponte Duarte Coelho | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Evento de subida do Galo Gigante, na Ponte Duarte Coelho | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Homenagem

Idealizado pelo artista plástico Leopoldo Nóbrega, o "Galo Folião Fraterno", tema deste ano, homenageia o arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Helder Camara, e a psiquiatra Nise da Silveira.

De acordo com o prefeito do Recife, João Campos, a Subida do Galo Gigante representa de forma simbólica o início do Carnaval na cidade.

“Já tivemos o Baile Municipal, as prévias e a gente tem a Subida do Galo [Gigante]. A partir de hoje, ele vai saudar todo o Carnaval brasileiro, pernambucano e recifense”, afirmou.

João Campos também valorizou a nova tradição de transformar este momento em um evento especial para os recifenses.

“Antigamente o Galo subia de madrugada, e as pessoas não viam. No primeiro ano da nossa gestão no Carnaval, tomamos a decisão de subir o Galo para que as pessoas pudessem ver o momento ao vivo. Tem sido uma coisa muito bela e crescido a cada ano. Há milhares de pessoas hoje com apresentações da cultura popular e reforçar que é um Galo que traz a mensagem de fraternidade. O Carnaval na sua essência é um ambiente de confraternização, acolhimento e amor. Que a gente traga essa mensagem porque o verdadeiro clima de um bom Carnaval é de alegria e de respeito”, completou o prefeito do Recife.

Foliões

Cosma Josete trouxe o filho, Davy Jaques, para curtir a Subida do Galo pela segunda vez. O menino de 11 anos é autista e curte o Carnaval.

“Eu acho importante porque ele vai reconhecendo a cultura e vendo como é bom o Galo da Madrugada. Mesmo com o autismo, eu quero ele interagindo com todo mundo, principalmente no Carnaval”, disse a mãe.

O recifense Marcelino Gomes, de 77 anos, curte o Galo da Madrugada todos os anos e esteve mais uma vez para acompanhar a subida do Galo Gigante.

“O Galo está a coisa mais linda do mundo. Foi muito bem representando. E que sempre seja dessa maneira o Carnaval do Recife”, afirmou Marcelino.

Na véspera da subida, nessa terça-feira (10), o Galo Gigante recebeu de forma inédita o coração em representação a Dom Helder. A cerimônia foi realizada com um cortejo que teve saída do Convento de Santo Antônio, na Rua do Imperador.

