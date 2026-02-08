Galo Gigante amanhece na Ponte Duarte Coelho com 95% da estrutura montada; veja fotos
Montagem foi iniciada às 15h deste sábado (7)
A escultura do Galo Gigante já reina em absoluto na Ponte Duarte Coelho, bairro da Boa Vista, centro do Recife. Ele começou a ser montado às 15h desse sábado (7) e, até à manhã deste domingo (8), tem 95% da estrutura concluída.
Na ponte, a movimentação de pessoas é intensa. Os foliões já aguardam com ansiedade a chegada dos dias de folia. É a montagem do Galo que também virou evento.
- Galo Gigante na Ponte Duarte Coelho | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
- Galo Gigante na Ponte Duarte Coelho | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
O design da peça é de responsabilidade do artista plástico Leopoldo Nóbrega. Ele acompanhou o início dos trabalhos e saiu da Duarte Coelho por volta das 2h. Pesando oito toneladas, a escultura tem como tema ‘Galo Folião Fraterno’, em homenagem ao arcebispo emérito de Olinda e Recife Dom Helder Câmara.
Ele é feito com técnicas de mosaico, upcycling, pontilhismo e impressões aplicadas em diferentes partes, bem como materiais sustentáveis.
Grandeza
A escultura não é gigante apenas no nome. São 32 metros de altura, o equivalente a um prédio de 11 andares. Segundo Carlos Accioly, que é diretor da engrenagem de produção da empresa EP Engrenagem, 26 pessoas estão envolvidas nessa montagem. Ao todo, são 56 partes e 650 parafusos.
“O efeito de vela [pressão do vento] corresponde a dez carros populares. Toda a estrutura está dimensionada para isso. Só falta [concluir] a carenagem da pena e o fechamento. A parte estrutural do Galo deve estar concluída até às 10h30. Fica faltando somente o acabamento da parte de decoração, que se estende até à terça-feira”, explica.
Embora as pessoas admirem o fato de o Galo estar majoritariamente montado em menos de 24 horas, Carlos afirma que a chuva atrasou os trabalhos.
“Foi um pouco mais demorado do que a nossa expectativa, em função da chuva, que atrapalhou bastante. Quando chove temos que parar por questão da segurança do nosso pessoal. Todo mundo aqui está empenhado e, daqui a pouquinho, está concluído”, acrescenta Accioly.
Público aprova
O público admira e aprova o Galo Gigante. A técnica de enfermagem Rosineide Ferreira, de 43 anos, passava rumo a um compromisso quando se encantou com o gigante.
“Quando eu cheguei tinha poucas pessoas aqui e agora está juntando mais gente. Está lindo de verdade. As pessoas estão aqui tirando fotos e comentando a beleza do Galo. Eu venho [ao desfile, no próximo sábado, 14]. Estou aqui todos os anos”, afirma ela.
Quem também parou para ver os trabalhos foi o aposentado Jadir Gomes, 63. Ele, que é ciclista e morador de Jardim Fragoso, em Olinda, viu a montagem das peças pela primeira vez.
“Eu só via pela televisão. É muito belo. A minha nota é dez. Não tem outra para dar. Mesmo sendo remodelado, todos os anos, ele sai sempre belo e magnífico. Não tem o que falar. Eu tenho 99% de certeza de que vou acompanhar o desfile do Galo. Eu nasci no Interior, mas sempre vim prestigiar. O Galo é mundialmente conhecido”, finaliza.