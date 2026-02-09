A- A+

FOLIÃO FRATERNO Galo Gigante: foliões fantasiados reverenciam e admiram símbolo máximo do Carnaval Montagem deve ser concluída nesta terça (10)

Mesmo deitado e em processo de montagem, o Galo Gigante já brilha na Ponte Duarte Coelho, bairro da Boa Vista, no centro do Recife. É o símbolo máximo do Carnaval.

Galo Gigante já está na ponte | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Passistas dançaram frevo perto do Galo | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Passistas dançaram frevo perto do Galo | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Galo Gigante já está na ponte | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Galo Gigante já está na ponte | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Galo Gigante já está na ponte | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Na manhã desta segunda-feira (9), quem passa pelo local não perde a oportunidade de reverenciar a escultura que tem 32 metros de altura, equivalentes a um prédio de 11 andares.

As marchinhas carnavalescas ficaram por conta da Orquestra Backstage que tocou, entre muitas canções, a música ‘Sentido Figurado’. Fantasiado de ‘Rei das Sombrinhas, o garçom Severino da Paz, de 61 anos, saiu de Casa Amarela, Zona Norte da cidade para visitar o Galo Gigante.

Severino da Paz, o 'rei das sombrinhas' | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Para homenagear Dom Helder Câmara, eu trouxe a Nossa Senhora da Conceição para interceder por esse pessoal que não sabe brincar o Carnaval e dá lugar a violência e fazendo arruaça. Nós não queremos isso. Queremos alegria, paz e muita festa. O Galo é isso”, declarou.

Mesmo cansado e ainda largando do trabalho, o maqueiro João Felipe, de 39 anos, não resistiu o som e caiu no passo do frevo.

Maqueiro João Felipe | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Eu não poderia deixar de vir ver a montagem do Galo, que está lindo como sempre. Eu tenho uma paixão carnavalesca muito grande. Não posso perder o Galo. Eu trabalho em regime de plantão. Então, quando cai no meu dia, tento trocar com um colega. Eu estava ansioso para vir aqui”, afirmou.

Quem também homenageou Dom Hélder Câmara foi o morador da Caxangá, Luiz Ferreira, 69. Ele carregava uma faixa com a inscrição: “eu daqui não saio, daqui não vou embora. Estou mais uma vez aqui na Ponte Duarte Coelho, na montagem do Galo da Madrugada. Homenagem a Dom Helder Câmara”.

Luiz é morador da Caxangá | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“O Galo dispensa comentários. É uma das culturas de Pernambuco que ultrapassaram barreiras. Ele, a cada ano, vem muito mais bonito. Quem veio ao Galo, venha mais vezes e quem não veio, venha conhecer a nossa cultura. É o frevo, uma das nossas culturas mais fortes de Pernambuco”, destacou.

Cultura viva

O design da peça é de responsabilidade do artista plástico Leopoldo Nóbrega, que se mostrou orgulhoso em ver mais uma arte dele abrilhantando a cultura popular do Recife. Como artista convidado da gestão municipal, ele não consegue dimensionar tamanha responsabilidade. O tema central da escultura é ‘Galo Folião Fraterno’, em homenagem ao arcebispo emérito de Olinda e Recife Dom Helder Câmara.

“É importante para comunicar essas mensagens ao mundo e para se lançar em um projeto que tem uma trajetória complexa com muitas pessoas envolvidas, materiais e laboratórios de criação. É uma obra desafiadora. É a missão cumprida do artista, artesão, ativista e do ser humano, que também fala muito alto”, comentou, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Leopoldo Nóbrega, artista plástico | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Eu entendo que, através da arte, eu posso tocar os corações. Essa é a missão do meu trabalho para que eu possa levar beleza, mensagens e fazer com que o Carnaval, o Recife e Pernambuco possam comunicar o mundo o que a gente tem de melhor”, complementou Nóbrega.

A subida

O gigante deve ser erguido na tarde da próxima quarta-feira (11). A previsão é de que o prefeito do Recife, João Campos (PSB), acompanhe o momento.

Detalhes da escultura

O Galo Gigante é feito com técnicas de mosaico, upcycling, pontilhismo e impressões aplicadas em diferentes partes, bem como materiais sustentáveis. Ao todo, 26 pessoas estão envolvidas nessa montagem. São 57 partes e 650 parafusos.

