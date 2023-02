A- A+

Carnaval 2023 Galo Gigante começa a ser desmontado na manhã desta Quarta-feira de Cinzas De acordo com agente da CTTU, a previsão de liberação da Ponte Duarte Coelho é às 16h

A estrutura do Galo Gigante começou a ser desmontada da Ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife, na manhã desta Quarta-feira de Cinzas (22), dando adeus ao Carnaval na capital pernambucana. Segundo agentes da CTTU, a previsão para liberação da Ponte Duarte Coelho é às 16h, depois da desmontagem da estrutura.

Após dois anos longe das ruas, por causa da pandemia da Covid-19, a estrutura de mais de 28 metros de altura passou, ao todo, seis dias erguida, e algumas pessoas prestaram a última homenagem ao Galo.

"Acordei focada em me despedir do galo, peguei a bike e vim ver os últimos minutos do galo. Ele é uma grande representação da mágica (Carnaval) que a gente passou dois anos sem ter, e queria aproveitar até o último segundo dele”, disse a recifense Andréia, que saiu de casa só para se despedir da estrutura.

Entre equipe de montagem na ponte e os que ficaram no galpão, são 48 pessoas envolvidas no trabalho de desarme do Galo Gigante.

A alegoria deste ano, intitulada “Galo Preto Ancestral”, assinada pelo artista plástico Leopoldo Nóbrega e pela designer Germana Xavier, homenageou a cultura afro-brasileira e teve elementos étnicos e afrofuturistas.

