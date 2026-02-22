A- A+

CARNAVAL 2026 Galo gigante começa a ser desmontado neste domingo (22) no centro do Recife As peças seguirão em um comboio com batedores para um depósito

A majestade do Carnaval do Recife encerra oficialmente o seu reinado de 2026 neste domingo (22). A previsão é de que, até o fim da tarde, por volta das 17h, a ponte Duarte Coelho já esteja liberada para o tráfego de veículos.

As peças, especialmente a estrutura, seguirão em um comboio com batedores para um depósito, localizado em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

Mesmo com algumas “penas” faltando, o Galo Gigante ainda é atração. Dezenas de apaixonados por Carnaval reservaram o domingo para despedir-se da figura mais emblemática da festa na cidade.

Galo gigante começa a ser desmontado no centro do Recife. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

