Galo gigante começa a ser desmontado neste domingo (22) no centro do Recife
As peças seguirão em um comboio com batedores para um depósito
Galo gigante começa a ser desmontado no centro do Recife - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
A majestade do Carnaval do Recife encerra oficialmente o seu reinado de 2026 neste domingo (22). A previsão é de que, até o fim da tarde, por volta das 17h, a ponte Duarte Coelho já esteja liberada para o tráfego de veículos.
As peças, especialmente a estrutura, seguirão em um comboio com batedores para um depósito, localizado em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.
Mesmo com algumas “penas” faltando, o Galo Gigante ainda é atração. Dezenas de apaixonados por Carnaval reservaram o domingo para despedir-se da figura mais emblemática da festa na cidade.
