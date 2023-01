A- A+

Carnaval do Recife 2023 Galo Gigante de 2023 será assinado pelo artista plástico Leopoldo Nóbrega Anúncio foi feito pelo prefeito do Recife, João Campos, em suas redes sociais

O tradicional Galo Gigante do Recife, montado na ponte Duarte Coelho, na área central, será, em 2023, assinado pelo artista plástico Leopoldo Nóbrega. O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade, João Campos, através das suas redes sociais.

A escultura, que é grande símbolo do Carnaval da cidade, também foi assinada pelo artista em 2019 e 2020.

A designer Germana Xavier, irmã de Leopoldo, está atuando na coordenação do projeto. A escultura ainda será anunciada e detalhada.

Após dois anos sem festa de Carnaval, por causa da pandemia de Covid-19, o Recife volta a ter seus dias de agito em fevereiro, a partir do dia 17, quando ocorre a grande abertura, no Marco Zero.

Outro grande símbolo da folia de momo na Capital pernambucana, o bloco Galo da Madrugada volta a tomar as ruas do Recife. O tema de 2023 será “Viva a Vida, viva o Frevo, viva Enéas”, em homenagem a um dos seus fundadores, Enéas Freire.

Este ano, o Galo da Madrugada acontece no dia 18 de fevereiro, famoso sábado de Zé Pereira.

