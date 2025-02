A- A+

CARNAVAL 2025 Galo Gigante de 2025 faz referências ao meio ambiente, inclusão social e patrimônio cultural Visual da icônica escultura do galo gigante, da Ponte Duarte Coelho, para o Carnaval 2025 foi apresentado nesta segunda-feira (17)

A identidade do Galo Cidadão Ecológico foi revelada aos foliões nesta segunda-feira (17). Com 32 metros de altura, a alegoria é 100% reciclável e celebra o patrimônio cultural de Pernambuco.





Confeccionada pelo multiartista Leopoldo Nóbrega e pela designer e produtora executiva Germana Xavier, o Galo Gigante reinará absoluto na Ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife, no Sábado de Zé Pereira (1º de março).

Desta vez, faz referências ao meio ambiente, inclusão social e patrimônio cultural.

Mais informações em breve.

