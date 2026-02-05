A- A+

Carnaval Galo Gigante divulga detalhes da escultura e programa cortejo para apresentar "coração fraterno" O evento terá blocos líricos e foliões para acompanhar o objeto que simboliza o órgão do Galo até a Ponte Duarte Coelho

“O Carnaval é a alegria popular. Direi mesmo uma das raras alegrias que ainda sobram para a minha gente querida. Brinque, meu povo querido!”. No “coração real” de Dom Hélder Câmara, a maior festa de rua do mundo era uma representação da “vitória do sonho contra a realidade dura da vida”. Simbolismo que o Galo Gigante de 2026 pretende traduzir no Sábado de Zé Pereira.



Nesta quinta-feira (5), foram apresentados os detalhes da escultura que será erguida na próxima quarta-feira (11), na Ponte Duarte Coelho. Dos adereços e partes do corpo da ave carnavalesca que estão em fase de produção, destaca-se justamente o coração, criação para homenagear o arcebispo emérito de Olinda e Recife e fazer da mensagem dele a missão dos foliões pernambucanos.







Coração

“O Galo terá um coração simbólico, representando Dom Hélder Câmara. Um coração fraterno para enfatizar a importância do amor. Na próxima terça-feira (10), o coração sairá às 18h, do Convento de Santo Antônio, na área central do Recife, com bloco lírico e foliões acompanhando o cortejo até a Ponte Duarte Coelho. Essa também é uma ação para trazer a irreverência do Carnaval”, afirmou o artista plástico, cenógrafo e consultor pernambucano Leopoldo Nóbrega, responsável pelo design da escultura.

A montagem do Galo começa neste sábado (7), e um dos maiores símbolos do Carnaval de Pernambuco será apresentado na quarta-feira (11).

Quanto ao coração, ele será feito com aparas e fragmentos de papel. Com 32 metros de altura e pesando oito toneladas, a escultura também terá parte do figurino produzida através de oficinas de arteterapia envolvendo pessoas em situação de rua e indivíduos em acompanhamento psiquiátrico, utilizando materiais reciclados.

Montagem do Galo Gigante 2026. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Montagem do Galo Gigante 2026. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Montagem do Galo Gigante 2026. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco





Apoio

“Fizemos um chamamento público para ter artesãos e produtores participando do projeto, além de pessoas de Tracunhaém, Nazaré da Mata, Caruaru, Toritama e outras cidades, com todos se conectando em Pernambuco. Essas pessoas somam as experiências, sonham junto e sabem a importância dessa construção simbólica da nossa cultura. Falamos também da inovação e da tradição pela ótica da sustentabilidade e da inovação social”, explicou Nóbrega.

“Estamos na reta final para a escultura gigante ficar de pé, trazendo toda a exuberância, com participação de muitas mãos e mentes criativas. Pela primeira vez, estamos trazendo o conceito da robótica a partir de uma experiência artística. É um Galo simbólico, que fala do estado de arte dentro da maior festa popular de rua”, completou.

Presente também na apresentação dos detalhes artísticos do Galo, a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale, ressaltou a importância do público acompanhar a montagem da escultura na próxima semana.

“Estamos vendo aqui pedacinho por pedacinho, mas imagina no dia 11 de fevereiro? Já está virando uma abertura do Carnaval. O folião sabe que, quando o Galo sobe, a folia começa. Preparamos uma ação especial para fazer desta data uma festa também. Antes da subida do Galo, teremos um evento lindo, que são os Afoxés lavando a Rio Branco e o Marco Zero. Também teremos muito frevo no pé do Galo”, disse.

