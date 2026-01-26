A- A+

Carnaval 2026 Galo Gigante será o 'Folião Fraterno' em 2026 e homenageia Dom Helder Câmara e Nise da Silveira Apresentação indumentária de gala da alegoria foi feita nesta segunda-feira (26), pelo multiartista e arteterapeuta pernambucano Leopoldo Nóbrega

A indumentária de gala do Galo Gigante, que anualmente reina na Ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife, foi apresentada nesta segunda-feira (26) pelo multiartista e arteterapeuta pernambucano Leopoldo Nóbrega. Com homenagem a Dom Helder Camara e Nise da Silveira no Carnaval 2026, a alegoria leva o nome de "Folião Fraterno", reforçando a mensagem de respeito à todos e a união de todos.

A apresentação ocorreu no estúdio Arte Plenna Multicultural, no Rosarinho, Zona Norte do Recife, onde já havia pequenos fragmentos da alegoria, com 8 toneladas e 32 metros de altura. Pela primeira vez, contará com elementos de robótica para incrementar o visual do design artístico.

Dom Helder Câmara e Nise da Silveira são símbolos brasileiros da luta pela fraternidade e igualdade social. Em referência ao legado do sacerdote, o Galo terá um Sagrado Coração iluminado por luzes de LED, descartes tecnológicos, além de aparas e fragmentos de papel, doados pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe).

Galo Folião Fraterno

“Dom Helder Câmara é o nosso coração, o coração do Galo, com sua generosidade, fraternidade e o amor pelo Carnaval, que ele sempre trouxe”, afirmou Leopoldo Nóbrega, revelando que Dom Helder enxergava no Carnaval, um ato de fé e esperança. Nas prévias carnavalescas, os blocos iam pedir bênçãos a ele, às portas da Igreja das Fronteiras, local onde morou até falecer, em 1985.

O diálogo entre a sustentabilidade - que já é tradição da confecção da obra - e a luta de Dom Helder, representados na escultura, ancoram-se na obra de Nise da Silveira. A médica psiquiatra nordestina revolucionou o cuidado em saúde mental e tornou-se grande referência da Terapia Ocupacional, trazendo a arte como recurso para o cuidado em saúde mental.

Reforçando a importância da arte como recurso fundamental para o tratamento dos sofrimentos mentais, as peças que irão compor o Galo também contam com a contribuição da arteterapia como método para a construção da alegoria.

Arteterapia

Parte da roupa foi elaborada por usuários beneficiados pelas políticas públicas municipais, em parceria com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome e a Província Franciscana Santo Antônio do Brasil

“Contamos com a participação de pessoas das comunidades diversas que, muitas vezes, estão invisibilizadas dentro desse cenário social. Pessoas em situação de rua, pacientes psiquiátricos, deficiências, e que, aparentemente, não fazem parte dessa parcela glamorosa da sociedade. Mas a gente sabe que é ao contrário, que a potência de cada um está no processo de co-criação, na imaginação, está nessa participação”, contou o artista.

Para o presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR), Marcelo Canuto, o Galo Gigante é um marco do Carnaval do Recife e de Pernambuco.

“Ele tem um simbolismo muito grande. Pela sua beleza, pelo gigantismo que ele tem e também por toda essa mensagem que é construída. Esse ano, puxando para a fraternidade, discutindo a política da saúde mental que, com todo colorido que representa na ponte, é um grande ‘pontapé’ do Carnaval do Recife”.

