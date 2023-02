A- A+

CARNAVAL 2023 Galo Gigante: Ponte Duarte Coelho será bloqueada na noite desta terça-feira (14) Novos bloqueios serão feitos a partir das 21h da sexta-feira (17), dia da abertura do Carnaval do Recife

A montagem do Galo Gigante, símbolo do Carnaval recifense, causará mudanças no trânsito da capital pernambucana. De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), a ponte - que é um dos principais acessos à Região Central do Recife - será bloqueada a partir das 22h desta terca-feira (14). O bloqueio dura até a Quarta-feira de Cinzas (22), quando a alegoria será desmontada.

Segundo a CTTU, agentes de trânsito instalarão, na primeira fase da Operação Galo da Madrugada, bloqueios nos acessos à ponte pela Rua do Sol, pela Avenida Guararapes e pela Avenida Conde da Boa Vista.



Novos bloqueios serão feitos a partir das 21h da sexta-feira (17), dia da abertura do Carnaval do Recife. A segunda fase da operação envolve o fechamento das ruas onde haverá concentração do Galo da Madrugada. De acordo com a Autarquia, vias como a Rua do Sol, Rua Siqueira Campos, Avenida Guararapes e Rua Imperial serão interditadas. A Avenida Sul terá um bloqueio parcial nas proximidades da Rua General Estilac Leal (sentido cidade).

Haverá, ainda, bloqueios no Viaduto Capitão Temudo, nas alças que dão acesso à Rua Imperial. Como alternativa, os acessos ao bairro de Afogados serão feitos pelas seguintes vias: Avenida Saturnino de Brito, Rua Comandante Antônio Manhães de Mato e Rua General Estilac Leal.

A terceira etapa da Operação Galo da Madrugada, que terá início às 6h do Sábado de Zé Pereira (18), prevê os bloqueios da Avenida Cruz Cabugá, no cruzamento com a Avenida Mário Melo. Outra rua bloqueada será a Princesa Isabel, a partir do cruzamento com a Rua do Hospicio. Os bloqueios das fases 2 e 3 são temporários e serão desfeitos após o sábado de Zé Pereira.

