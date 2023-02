Galo Gigante será erguido às 21h30 desta quinta-feira (16) ao som do batuque afro do Daruê Malungo

A- A+

Se a alegoria é de Carnaval, vamos de Carnaval sim! O Galo Gigante que está sendo montado na Ponte Duarte do Coelho, no Centro do Recife, será erguido na noite desta quinta-feira (16), às 21h30 no ritmo da folia. Será o 22º ano da escultura e, pela primeira vez, o levante do gigante será animado com música - o bloco Afro Daruê Malungo estará se apresentando.



Um pouco antes da subida do Galo Preto Ancestral, será realizada no Bairro do Recife a cerimônia do Ubuntu, que pede bênçãos em uma lavagem do Boulevard da Rio Branco e que antecede o Tumaraca - Encontro das Nações, no Marco Zero. O espetáculo reúne 700 batuqueiros de 13 maracatus que, este ano, homenageiam o Manguebeat.





Para a confecção do Galo Gigante, foram utilizadas mais de sete toneladas de insumos, incluindo a estrutura de ferro. A escultura tem altura de 28 metros.



A base do Galo também será temática, com a mensagem “Xô Preconceito” e um QR Code que levará à Plataforma Recife Sem Racismo. Nela, a pessoa pode fazer denúncias relacionadas a preconceito racial. Aos pés do Galo, a mensagem “Recife Sem Racismo” estará escrita no asfalto da ponte em dimensões gigantes, mandado o recado de um Carnaval que busca o respeito que todos merecem.





