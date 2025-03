A- A+

CARNAVAL 2025 Carnaval 2025: "O Galo já nasceu desfilando", diz Rômulo Meneses, presidente do maior bloco do mundo Rômulo destacou a importância do bloco para o Carnaval do Recife

Presente no tradicional café da manhã do Galo da Madrugada, neste Sábado de Zé Pereira (1º), o presidente do maior bloco do mundo, Rômulo Meneses, falou sobre a expectativa do 47º desfile.



"Para mim, é uma emoção muito grande, uma responsabilidade maior ainda de fazer esse bloco, trazer sempre o melhor para atender às expectativas de todos os foliões que se deslocam do Brasil inteiro para vir brincar o Carnaval em Recife com o Galo da Madrugada", falou o presidente.



O desfile do Galo da Madrugada tem início às 8h, com 30 trios elétricos e seis alegorias. Este ano, o tema é "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval".



Entre as atrações, João Gomes, Pabllo Vittar, Chico César, Priscila Senna e Michel Teló.



