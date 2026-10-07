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brics Gana apresentará solicitação para aderir ao Brics O bloco de economias emergentes, fundado por Brasil, Rússia, Índia e China, expandiu-se nos últimos anos para integrar mais países do Sul Global

O governo de Gana aprovou a apresentação formal de um pedido para ingressar no Brics, o bloco de países emergentes, anunciou o ministro das Relações Exteriores do país africano, Samuel Okudzeto Ablakwa, durante uma visita de seu homólogo indiano.

Ablakwa afirmou, na noite de terça-feira, que Gana já havia solicitado o apoio da Índia à sua candidatura, a qual descreveu como um esforço para diversificar as parcerias econômicas e diplomáticas do país.

"O gabinete do presidente John Dramani Mahama decidiu que Gana apresentará um pedido formal para ingressar no Brics", declarou o ministro a jornalistas ao lado de seu colega indiano, Subrahmanyam Jaishankar.

O bloco de economias emergentes, fundado por Brasil, Rússia, Índia e China, expandiu-se nos últimos anos para integrar mais países do Sul Global.

A África do Sul juntou-se ao grupo pouco depois de sua fundação, em 2009. Mais recentemente, Etiópia, Irã e Indonésia também aderiram. Outros países membros são Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos.

"Unir-nos à Índia no Brics nos dará opções econômicas, diversificará nossa base e nossas parcerias, e também nos permitirá ter mais cooperação no âmbito do Sul Global", declarou o ministro ganês.

Jaishankar afirmou que a Índia apoia a aspiração de Gana, mas esclareceu que a adesão do país depende da análise de todos os parceiros.

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