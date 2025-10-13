Ter, 14 de Outubro

Nobel da Paz

Ganhadora do Nobel diz que Maduro deixará o poder com ou sem negociação

Maria Corina Machado fez a declaração em meio à pressão militar dos Estados Unidos

María Corina Machado vive na clandestinidadeMaría Corina Machado vive na clandestinidade - Foto: Gabriela Oraa / AFP

A líder opositora venezuelana e ganhadora do Nobel da Paz, María Corina Machado, disse, nesta segunda-feira (13), à AFP que o presidente Nicolás Maduro vai deixar o poder, com ou sem negociação, em meio à pressão militar dos Estados Unidos, que não comentaram o assunto.

"Com negociação, sem negociação, Maduro vai deixar o poder", afirmou a opositora, que vive na clandestinidade. "Dissemos que estamos dispostos a oferecer garantias."

