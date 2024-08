Ganhe o Mundo tem inscrições prorrogadas até esta terça-feira (20) para 900 vagas de intercâmbio

A- A+

As inscrições do Programa Ganhe o Mundo (PGM) foram prorrogadas até as 23h59 desta terça-feira (20). Ao todo, são ofertadas 900 vagas de intercâmbio internacional para estudantes do ensino médio da Rede estadual.

As vagas são destinadas a três países, sendo dois de língua inglesa: Canadá (400) e Estados Unidos (300); e um de língua espanhola: Chile (200).

As inscrições para o Ganhe o Mundo podem ser realizadas até 23h59 da próxima segunda-feira (19), no site do Instituto Avalia. Durante o processo, o candidato ao intercâmbio deverá preencher com atenção os dados solicitados, assim como a escolha do idioma e o país de destino desejado.

O governo garante que cada um dos 184 municípios do Estado terá ao menos um estudante selecionado para participar do Ganhe o Mundo. As vagas remanescentes serão distribuídas entre os candidatos aprovados, considerando-se a classificação final.

“Garantir que os nossos jovens desenvolvam as suas potencialidades é uma das principais metas do time do Governo de Pernambuco, e o Programa Ganhe Mundo retorna com força total justamente para que esse objetivo seja alcançado. Quando os filhos desse chão voam, todos os pernambucanos voam junto com eles”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

Embarque de estudantes para o Ganhe o Mundo em edição anterior (Foto: Pedro Menezes/Secretaria de Educação)

Seleção do Ganhe o Mundo

A seleção do Programa Ganhe o Mundo será feita em duas etapas. O resultado final do processo será divulgado em outubro.

A primeira etapa consiste em prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório no idioma escolhido pelo estudante no ato da inscrição — inglês ou espanhol.

Essa prova será aplicada em 15 de setembro. Para ser aprovado, o candidato precisa alcançar a nota mínima de seis.

Já a segunda etapa da seleção do Ganhe o Mundo será a análise dos requisitos previstos no edital:

- frequência mínima de 85% no 1º ano do ensino médio;

- média sete em português e matemática;

- idade máxima de 16 anos, 11 meses e 29 dias no ato da inscrição;

- e idade mínima de 14 anos completos até a data do embarque para o intercâmbio.

Ganhe o Mundo

O Governo de Pernambuco reforça que a classificação do estudante assegura apenas a expectativa de direito ao intercâmbio no Ganhe o Mundo.

A concretização da viagem ficará condicionada à emissão de passaporte válido e à obtenção de vistos consulares.

O PGM proporciona aos estudantes uma experiência enriquecedora no exterior, promovendo o desenvolvimento acadêmico e cultural dos participantes.

Os selecionados vão cursar o correspondente a um semestre letivo (média de 18 semanas, de acordo com o país de destino), em escola de nível médio de um dos países, com data de embarque prevista para até março de 2025.

Confira a íntegra do edital do Programa Ganhe o Mundo

