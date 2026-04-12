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SAÚDE Ganho de peso na juventude está associado a consequências para a saúde ao longo da vida Pessoas que desenvolveram obesidade entre os 17 e os 29 anos apresentaram um risco aproximadamente 70% maior de morte prematura

Há muito se sabe que a obesidade aumenta o risco de diversas doenças. Neste novo estudo, pesquisadores investigaram como as mudanças de peso ao longo da vida adulta afetam a saúde.

“A descoberta mais consistente é que o ganho de peso em idade jovem está associado a um risco maior de morte prematura na velhice, em comparação com pessoas que ganham menos peso”, afirma Tanja Stocks, professora associada de Epidemiologia da Universidade de Lund, em comunicado.

Ela é uma das pesquisadoras responsáveis pelo estudo, que foi publicado na revista eClinicalMedicine. O estudo se baseia em dados de mais de 600 mil pessoas, acompanhadas por meio de diversos registros.

Para serem incluídos no estudo, os participantes precisavam ter tido seu peso avaliado em pelo menos três ocasiões, por exemplo, no início da gravidez, no alistamento militar ou como participantes de um estudo de pesquisa. Durante o período estudado pelos pesquisadores, 86.673 homens e 29.076 mulheres morreram.

Os pesquisadores analisaram como o peso corporal variava entre os 17 e os 60 anos e como isso se relacionava ao risco de morte em geral e por diversas doenças relacionadas à obesidade (veja o quadro informativo). Em média, homens e mulheres ganharam 0,4 kg por ano.

Os resultados mostram que pessoas que ganharam peso mais rapidamente ao longo dessa fase da vida adulta apresentaram maior risco de morte por diversas doenças relacionadas à obesidade analisadas pelos pesquisadores. Pessoas que desenvolveram obesidade entre os 17 e os 29 anos apresentaram um risco aproximadamente 70% maior de morte prematura em comparação com aquelas que não desenvolveram obesidade antes dos 60 anos.

O início da obesidade foi definido como a primeira vez que o índice de massa corporal (IMC) de uma pessoa, uma medida baseada no peso e na altura (kg/m²), atingiu 30 ou mais.

“Uma possível explicação para o maior risco de pessoas com obesidade precoce é o período mais longo de exposição aos efeitos biológicos do excesso de peso”, afirma Huyen Le, doutoranda da Universidade de Lund e primeira autora do estudo.

No entanto, o padrão foi diferente em um caso: quando se tratava de câncer em mulheres.

"O risco foi praticamente o mesmo, independentemente de quando o ganho de peso ocorreu. Se a exposição prolongada à obesidade fosse o fator de risco subjacente, o ganho de peso precoce deveria implicar um risco maior. O fato de isso não acontecer sugere que outros mecanismos biológicos também podem desempenhar um papel no risco de câncer e na sobrevida em mulheres", afirma Huyen Le.

Uma possível explicação seriam as alterações hormonais associadas à menopausa.

"Se nossas descobertas entre as mulheres refletem o que acontece durante a menopausa, a questão é: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pode ser que as alterações hormonais afetem o peso e a idade e a duração em que essas alterações ocorrem – e que o peso simplesmente reflita o que está acontecendo no corpo.", diz Huyen Le.

Um ponto forte do estudo é que ele se baseia em múltiplas medições de peso por indivíduo, o que permitiu aos pesquisadores estimar as mudanças de peso ao longo de décadas da vida adulta. A maioria dos outros estudos não possui esses dados e também se baseia, em grande parte, em relatos das próprias participantes sobre o peso em uma idade mais jovem.

“A maioria das medições de peso neste estudo foi realizada por funcionários, por exemplo, em ambientes de saúde. A predominância de pesos medidos objetivamente em nosso estudo contribui para resultados mais confiáveis e robustos”, afirma Tanja Stocks.

Aumentos no risco dentro de uma população podem, às vezes, ser difíceis de interpretar. Por exemplo, um aumento de 70% no risco significa que, se 10 em cada 1.000 pessoas no grupo de referência morrerem em um determinado período, aproximadamente 17 em cada 1.000 morreriam no grupo com obesidade precoce.

Muitos pesquisadores hoje se referem a uma “sociedade obesogênica”, na qual o ambiente dificulta estilos de vida saudáveis e promove o desenvolvimento da obesidade.

“Cabe aos formuladores de políticas públicas implementar medidas que sabemos serem eficazes no combate à obesidade. Este estudo fornece mais evidências de que tais medidas provavelmente terão um impacto positivo na saúde das pessoas.”

Doenças relacionadas à obesidade

A obesidade está associada a um risco aumentado de diversas doenças. Algumas das mais importantes são:

Doenças cardiovasculares (a maioria das formas, por exemplo, ataque cardíaco e acidente vascular cerebral)

Diabetes tipo 2

Hipertensão arterial

Esteatose hepática (não relacionada ao álcool)

Vários tipos de câncer (por exemplo, câncer de cólon, fígado, rim, útero e câncer de mama após a menopausa)

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