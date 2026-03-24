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EDUCAÇÃO Gap Prepara está com inscrições abertas para curso gratuito preparatório para o Enem 2026 Com a possibilidade de auxílio permanência, o projeto de extensão tem como objetivo democratizar o acesso ao ensino superior

O pré-acadêmico Gap Prepara, projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), abriu inscrições para estudantes interessados em participar do curso preparatório totalmente gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), previsto para acontecer em 1º e 8 de novembro deste ano.

As aulas e atividades já começaram e ocorrem de segunda a quinta-feira, das 18h45 às 21h, na Coordenadoria de Educação em Ciências, Tecnologia e Inovação Extensionista (Cecine), no Campus Recife, localizado no bairro da Várzea. Os interessados podem se inscrever por meio do preenchimento do formulário online.

O projeto tem o intuito de tornar acessível o acesso ao ensino superior, oferecendo preparação gratuita para o Enem, com a possibilidade de auxílio permanência para os estudantes participantes.

O Gap Prepara conta com uma equipe de monitores qualificados, formada por alunos de graduação da UFPE, organizados por áreas do conhecimento. Para mais informações, acesse o Instagram do cursinho.

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