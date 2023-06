A- A+

RECIFE Garagem com ônibus de colégio pega fogo no Recife; explosões são ouvidas De acordo com moradora da região onde o incêndio aconteceu, cerca de 10 ônibus estavam no local

A garagem onde ficam guardados os ônibus do Colégio Souza Leão, na rua Oscar Brandão, no bairro dos Torrões, na Zona Oeste do Recife, pegou fogo na noite de segunda-feira (26), por volta das 23h.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para conter as chamas por volta das 22h30. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a corporação, seis viaturas foram enviadas no local. O fogo atingiu seis veículos, entre ônibus e micro-ônibus. As chamas foram controladas pelos bombeiros.

A vendedora Renata Amorim, de 32 anos, mora numa rua paralela ao local do incêndio. Segundo ela, foram ouvidos gritos e explosões no momento em que as chamas começaram a se espalhar.

“Ouvi as pessoas gritando com o fogo e logo após começaram as explosões, muito altas por sinal. Acho que ali tem uns dez ônibus”, disse a mulher.

Em comunicado, o Colégio Souza Leão informou às famílias de estudantes que usam o transporte escolar que, "por motivos de força maior", não há circulação dos veículos nesta terça-feira (27).

