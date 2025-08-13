A- A+

Agreste Garanhuns: 185 kg de maconha "flor chilena" são encontrados em caminhonete na BR-423 Droga foi apreendida nessa terça-feira (12), durante fiscalização conjunta da PRF e 8ª e 12ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico

Cento e oitenta e cinco quilos de maconha do tipo "flor chilena" foram encontrados em uma caminhonete no km 10 da BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.



A droga foi apreendida nessa terça-feira (12), durante fiscalização conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 8ª e 12ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico.

Maconha estava em todos os compartimentos do veículo | Foto: PRF/Divulgação

Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF e equipes do Denarc atuavam no local quando abordaram o veículo com placas do Mercosul.

Durante a verificação do veículo, os agentes encontraram os compartimentos de carga e de passageiros completamente ocupados pelo entorpecente, que estava armazenado em sacos.



Aos policiais, o motorista informou ter sido contratado para realizar o transporte da maconha.



O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns e, segundo a PRF, poderá responder por tráfico de drogas, que prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão.



"As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos", destacou a corporação.

Veja também