CARNAVAL 2024 Garanhuns aposta em programação de shows diversificada para o Carnaval 2024; confira Folia acontece oficialmente entre 10 e 13 de fevereiro, com pré-festa no dia 9 em mais uma edição do Blocos das Virgens

Após anunciar as atrações do Garanhuns Jazz Festival, a prefeitura da cidade do Agreste de Pernambuco divulgou a programação completa do ciclo carnavalesco deste ano.

A aposta da vez está em atrações diversificadas, com início já no dia 9 de fevereiro, na folia pré-Carnaval, com mais uma edição do Bloco das Virgens.

A concentração inicia às 19h, sob o comando da banda Cheiro de Amor, na avenida Rui Barbosa, nas proximidades do Polo Heliópolis. As festas oficiais acontecem de 10 a 13 de fevereiro.

O tradicional Carnaval nos Bairros de Garanhuns deve acontecer em diferentes locais. Neste ano, o evento foi ampliado, com mais um polo localizado no bairro Cohab II, na avenida Deolinda Silvestre, e que vai contar com as apresentações de Paty Carlos e Mônica Almeida, no sábado (10), a partir das 15h.

Também a partir das 15h do domingo (11), a folia no bairro Magano, na avenida Sátiro Ivo, fica por conta de Nêgo Júnior e de Gilbertto e Banda.

Já na segunda (12), a partir das 14h30, próximo ao antigo ponto final, a Cohab I recebe apresentações de Pagode do Nau, Ousadia Mais e Amor Eterno.

Na terça (13), às 14h30, na Praça Dom Pedro II, quem encerra a programação é James Bonde, Belinha Lisboa e Nando Azevêdo.

Em todos os dias, também estão marcados cortejos antes do início dos shows com a Orquestra Frevo Art.

