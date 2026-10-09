Garanhuns: bebê de 1 ano é socorrido de helicóptero após apresentar insuficiência respiratória grave
Menina foi levada até o Hospital da Restauração, no Recife
Um bebê de 1 ano precisou ser socorrido de helicóptero de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, para o Recife após apresentar um quadro de insuficiência respiratóra grave.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que as complicações respiratórias começaram após a menina broncoaspirar um "corpo estranho".
O socorro, conduzido pela PRF em ação conjunta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), começou por volta das 13h da quinta-feira (8), quando a equipe aeromédica foi acionada.
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Após ser estabilizada, a menina foi embarcada no helicóptero, e em 55 minutos chegou ao Campo do Derby, na área central da capital pernambucana.
De lá, seguiu na ambulância do Samu para a o Hospital da Restauração, também no Derby, onde recebeu atendimento especializado