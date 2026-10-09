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Garanhuns: bebê de 1 ano é socorrido de helicóptero após apresentar insuficiência respiratória grave

Menina foi levada até o Hospital da Restauração, no Recife

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O socorro, conduzido pela PRF em ação conjunta com o Samu, começou por volta das 13h, quando a equipe aeromédica foi acionadaO socorro, conduzido pela PRF em ação conjunta com o Samu, começou por volta das 13h, quando a equipe aeromédica foi acionada - Foto: PRF / Divulgação

Um bebê de 1 ano precisou ser socorrido de helicóptero de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, para o Recife após apresentar um quadro de insuficiência respiratóra grave.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que as complicações respiratórias começaram após a menina broncoaspirar um "corpo estranho".

O socorro, conduzido pela PRF em ação conjunta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), começou por volta das 13h da quinta-feira (8), quando a equipe aeromédica foi acionada.

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Após ser estabilizada, a menina foi embarcada no helicóptero, e em 55 minutos chegou ao Campo do Derby, na área central da capital pernambucana.

De lá, seguiu na ambulância do Samu para a o Hospital da Restauração, também no Derby, onde recebeu atendimento especializado

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